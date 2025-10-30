AccueilATPATP - Rolex Paris MastersBublik veut croire au Masters : "C'est peut-être la première fois de...
Bublik veut croire au Masters : « C’est peut‐être la première fois de ma carrière où j’ai un grand objectif à atteindre »

Jean Muller
Par Jean Muller

Vainqueur de Taylor Fritz (7−6, 6–2), Alexander Bublik veut aller à Turin. 

Il lui reste une petite chance car on ne sait pas encore ce que fera Novak Djokovic. 

La proba­bi­lité est très faible sauf pour une place en tant que rempla­çant, ce qui est déjà pas mal. 

La seule équa­tion possible pour qu’il fasse partie du fameux top 8, c’est que Novak fasse donc l’im­passe, qu’il remporte le titre et que Felix soit sorti par Valentin, ça fait beau­coup mais il veut y croire.

« C’est peut‐être la première fois de ma carrière où j’ai un grand objectif que je peux atteindre. Si je me relâche et me dit que suis fatigué ou que je suis blessé, il est clair que je n’y arri­verai pas »

Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 18:23

