Dès le deuxième tour du Masters 1000 de Paris, Cameron Norrie est parvenu à battre Carlos pour la troi­sième fois en huit matchs. Mais pour lui, il s’agit de sa plus belle victoire.

« C’est énorme. C’est telle­ment impor­tant pour moi. Je reve­nais d’une bles­sure… L’année dernière, j’avais perdu au premier tour des quali­fi­ca­tions ici. J’essayais juste de profiter de mon tennis pendant la deuxième moitié de l’année. J’ai réussi à le faire. Remporter une victoire comme celle‐ci… C’est la plus grande victoire de ma carrière, ma première contre le numéro 1 mondial. Surtout contre le joueur proba­ble­ment le plus confiant au monde en ce moment… lui et Sinner réunis. Je suis très satis­fait de la façon dont je m’y suis pris. J’ai eu beau­coup d’oc­ca­sions et j’ai dû conti­nuer à pousser et à en demander toujours plus. J’ai réussi à rester solide et à remporter la victoire. Je suis vrai­ment ravi. »