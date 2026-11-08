La sixième participation aura été la bonne pour Carlos Alcaraz.
Titré sur le Rolex Paris Masters après une victoire contre Ben Shelton en finale, Carlos Alcaraz affichait un grand sourire lors de la cérémonie de remise des prix. Mais avant de remercier son équipe, le tournoi et les supporters, l’Espagnol a eu des mots forts à l’égard de son adversaire du jour. La classe.
« Je tiens vraiment à commencer par Ben. Quelle semaine formidable pour toi et ton équipe ! Tu es incroyable, mec. Sur le court comme en dehors, tu es formidable avec ton équipe, tant sur le plan tennistique qu’humain. Je tiens à te féliciter non seulement pour cette semaine, mais pour tout ce que tu as accompli. Tu montres toujours à tout le monde ce qu’est un vrai champion. Après une défaite, tu reviens toujours plus fort. Je suis presque sûr que dans une semaine, lors des finales ATP, tu reviendras encore plus fort. Je vais même avoir un peu peur de toi. Félicitations pour tout ce que tu as accompli. Ton équipe et ta famille sont également des gens formidables et des professionnels. Félicitations à vous aussi. »
Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 18:29