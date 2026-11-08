La sixième parti­ci­pa­tion aura été la bonne pour Carlos Alcaraz.

Titré sur le Rolex Paris Masters après une victoire contre Ben Shelton en finale, Carlos Alcaraz affi­chait un grand sourire lors de la céré­monie de remise des prix. Mais avant de remer­cier son équipe, le tournoi et les suppor­ters, l’Espagnol a eu des mots forts à l’égard de son adver­saire du jour. La classe.

« Je tiens vrai­ment à commencer par Ben. Quelle semaine formi­dable pour toi et ton équipe ! Tu es incroyable, mec. Sur le court comme en dehors, tu es formi­dable avec ton équipe, tant sur le plan tennis­tique qu’humain. Je tiens à te féli­citer non seule­ment pour cette semaine, mais pour tout ce que tu as accompli. Tu montres toujours à tout le monde ce qu’est un vrai cham­pion. Après une défaite, tu reviens toujours plus fort. Je suis presque sûr que dans une semaine, lors des finales ATP, tu revien­dras encore plus fort. Je vais même avoir un peu peur de toi. Félicitations pour tout ce que tu as accompli. Ton équipe et ta famille sont égale­ment des gens formi­dables et des profes­sion­nels. Félicitations à vous aussi. »