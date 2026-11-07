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Carlos Alcaraz à Taylor Fritz lors de la poignée de main au filet : « Je suis désolé mec. C’était un super match »

Par
Baptiste Mulatier
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Taylor Fritz risque d’y penser encore longtemps.

Il a eu deux balles de match pour s’offrir Carlos Alcaraz en quarts de finale à Paris et se quali­fier pour le Masters de Turin (15 au 22 novembre).

Une nouvelle fois renver­sant, voire même écœu­rant par moment pour son adver­saire tant son niveau peut atteindre des sphères impres­sion­nantes, l’Espagnol s’est excusé lors de la poignée de main au filet (6–7[10], 7–5, 6–3).

« Je suis désolé mec. C’était un super match. Merci », a glissé le septuple lauréat en Grand Chelem, qui prive l’Américain d’une place aux ATP Finals mais qui a donc sauvé son jeune compa­triote, Rafael Jodar.

« Tu as été trop bon », a tout simple­ment répondu le 12e mondial avec le sourire.

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 13:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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