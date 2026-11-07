Il a eu deux balles de match pour s’offrir Carlos Alcaraz en quarts de finale à Paris et se qualifier pour le Masters de Turin (15 au 22 novembre).
Une nouvelle fois renversant, voire même écœurant par moment pour son adversaire tant son niveau peut atteindre des sphères impressionnantes, l’Espagnol s’est excusé lors de la poignée de main au filet (6–7[10], 7–5, 6–3).
« Je suis désolé mec. C’était un super match. Merci », a glissé le septuple lauréat en Grand Chelem, qui prive l’Américain d’une place aux ATP Finals mais qui a donc sauvé son jeune compatriote, Rafael Jodar.
« Tu as été trop bon », a tout simplement répondu le 12e mondial avec le sourire.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.