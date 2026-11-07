Taylor Fritz risque d’y penser encore longtemps.

Il a eu deux balles de match pour s’offrir Carlos Alcaraz en quarts de finale à Paris et se quali­fier pour le Masters de Turin (15 au 22 novembre).

Une nouvelle fois renver­sant, voire même écœu­rant par moment pour son adver­saire tant son niveau peut atteindre des sphères impres­sion­nantes, l’Espagnol s’est excusé lors de la poignée de main au filet (6–7[10], 7–5, 6–3).

“ im so sorry man, im sorry “ carlos 😭😭😭 pic.twitter.com/MuWiI08acW — f #7inMelbourne (@fvaeey) November 7, 2026

« Je suis désolé mec. C’était un super match. Merci », a glissé le septuple lauréat en Grand Chelem, qui prive l’Américain d’une place aux ATP Finals mais qui a donc sauvé son jeune compa­triote, Rafael Jodar.

« Tu as été trop bon », a tout simple­ment répondu le 12e mondial avec le sourire.