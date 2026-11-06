Une issue terrible pour l’Américain, qui visait une place au Masters, mais jouissive pour « Carlitos » qui renverse un nouveau match mal embarqué pour lui.
« J’ai essayé de ne pas baisser les bras dans les moments difficiles du deuxième set. J’ai essayé de rester fort mentalement et de sauver ces balles de break et ces balles de match. Je me suis appuyé sur le public et sur cette énergie pour leur offrir ce qu’ils voulaient vraiment voir, et je suis vraiment heureux d’avoir pu jouer une heure et demie de plus pour les divertir. Le sentiment que j’éprouve aujourd’hui est incomparable. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.