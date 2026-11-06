Il en faut beau­coup pour venir à bout Carlos Alcaraz. L’Espagnol l’a encore prouvé en sauvant deux balles de match contre Taylor Fritz en quarts de finale du Rolex Paris Masters.

Une issue terrible pour l’Américain, qui visait une place au Masters, mais jouis­sive pour « Carlitos » qui renverse un nouveau match mal embarqué pour lui.

« J’ai essayé de ne pas baisser les bras dans les moments diffi­ciles du deuxième set. J’ai essayé de rester fort menta­le­ment et de sauver ces balles de break et ces balles de match. Je me suis appuyé sur le public et sur cette énergie pour leur offrir ce qu’ils voulaient vrai­ment voir, et je suis vrai­ment heureux d’avoir pu jouer une heure et demie de plus pour les divertir. Le senti­ment que j’éprouve aujourd’hui est incomparable. »