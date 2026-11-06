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Carlos Alcaraz, après avoir sauvé deux balles de match contre Taylor Fritz : « Le senti­ment que j’éprouve est incomparable »

Par
Baptiste Mulatier
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Il en faut beau­coup pour venir à bout Carlos Alcaraz. L’Espagnol l’a encore prouvé en sauvant deux balles de match contre Taylor Fritz en quarts de finale du Rolex Paris Masters.

Une issue terrible pour l’Américain, qui visait une place au Masters, mais jouis­sive pour « Carlitos » qui renverse un nouveau match mal embarqué pour lui.

« J’ai essayé de ne pas baisser les bras dans les moments diffi­ciles du deuxième set. J’ai essayé de rester fort menta­le­ment et de sauver ces balles de break et ces balles de match. Je me suis appuyé sur le public et sur cette énergie pour leur offrir ce qu’ils voulaient vrai­ment voir, et je suis vrai­ment heureux d’avoir pu jouer une heure et demie de plus pour les divertir. Le senti­ment que j’éprouve aujourd’hui est incomparable. »

Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 23:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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