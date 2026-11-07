De passage en zone mixte, quelques minutes après son incroyable remontada face à Taylor Fritz en quarts de finale du Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz n’a pas caché qu’il s’était vu perdre avant de sauver deux balles de match.
« Est‐ce que je me suis vu perdre à un moment donné ? Évidemment, je ne vais pas vous mentir. Avec plusieurs balles de match contre moi, face à un joueur qui retournait très bien, jouait très bien du fond. J’ai sauvé ces balles de match avec plusieurs passing‐shots, des coups qui, à vrai dire, ont été impressionnants. C’était le moment de faire ce que j’avais à faire. Si je perdais, je perdais, mais au moins je ne voulais pas avoir le sentiment que j’aurais pu faire plus ou que j’aurais dû choisir l’option agressive, qui est ma façon de jouer. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.