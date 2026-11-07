De passage en zone mixte, quelques minutes après son incroyable remon­tada face à Taylor Fritz en quarts de finale du Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz n’a pas caché qu’il s’était vu perdre avant de sauver deux balles de match.

« Est‐ce que je me suis vu perdre à un moment donné ? Évidemment, je ne vais pas vous mentir. Avec plusieurs balles de match contre moi, face à un joueur qui retour­nait très bien, jouait très bien du fond. J’ai sauvé ces balles de match avec plusieurs passing‐shots, des coups qui, à vrai dire, ont été impres­sion­nants. C’était le moment de faire ce que j’avais à faire. Si je perdais, je perdais, mais au moins je ne voulais pas avoir le senti­ment que j’au­rais pu faire plus ou que j’au­rais dû choisir l’op­tion agres­sive, qui est ma façon de jouer. »