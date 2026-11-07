Accueil ATP ATP - Rolex Paris Masters

Carlos Alcaraz, après avoir tota­le­ment renversé Taylor Fritz : « Est‐ce que je me suis vu perdre à un moment donné ? Je ne vais pas vous mentir… »

Par
Thomas S
-

De passage en zone mixte, quelques minutes après son incroyable remon­tada face à Taylor Fritz en quarts de finale du Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz n’a pas caché qu’il s’était vu perdre avant de sauver deux balles de match. 

« Est‐ce que je me suis vu perdre à un moment donné ? Évidemment, je ne vais pas vous mentir. Avec plusieurs balles de match contre moi, face à un joueur qui retour­nait très bien, jouait très bien du fond. J’ai sauvé ces balles de match avec plusieurs passing‐shots, des coups qui, à vrai dire, ont été impres­sion­nants. C’était le moment de faire ce que j’avais à faire. Si je perdais, je perdais, mais au moins je ne voulais pas avoir le senti­ment que j’au­rais pu faire plus ou que j’au­rais dû choisir l’op­tion agres­sive, qui est ma façon de jouer. »

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 11:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥