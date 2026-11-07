Après avoir sauvé deux balles de match la veille contre Taylor Fritz, Carlos Alcaraz s’est imposé avec maîtrise contre Casper Ruud en demi‐finales du Rolex Paris Masters, en se montrant intrai­table au service (6−4, 6–4).

Lors de l’interview sur le court après sa quali­fi­ca­tion en finale, où il retrou­vera Ben Shelton dimanche, l’Espagnol a exprimé sa joie de performer enfin à la hauteur de ses attentes en indoor à Paris.

« Je suis vrai­ment heureux et fier de moi. Ce tournoi a toujours été très diffi­cile pour moi. J’ai toujours eu du mal chaque fois que je venais ici. Je n’étais jamais allé plus loin que les quarts de finale… J’aborde cette partie de la saison avec beau­coup plus de fraî­cheur, d’envie, d’ambition, et j’ai hâte de parti­ciper aux tour­nois, d sur le court, de disputer des matchs et de me battre. Je suis tout simple­ment très heureux d’avoir atteint la finale. »