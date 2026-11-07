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Carlos Alcaraz, après sa quali­fi­ca­tion en finale : « J’ai toujours eu du mal dans ce tournoi. Je n’étais pas allé plus loin que les quarts avant cette année »

Par
Baptiste Mulatier
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Après avoir sauvé deux balles de match la veille contre Taylor Fritz, Carlos Alcaraz s’est imposé avec maîtrise contre Casper Ruud en demi‐finales du Rolex Paris Masters, en se montrant intrai­table au service (6−4, 6–4).

Lors de l’interview sur le court après sa quali­fi­ca­tion en finale, où il retrou­vera Ben Shelton dimanche, l’Espagnol a exprimé sa joie de performer enfin à la hauteur de ses attentes en indoor à Paris.

« Je suis vrai­ment heureux et fier de moi. Ce tournoi a toujours été très diffi­cile pour moi. J’ai toujours eu du mal chaque fois que je venais ici. Je n’étais jamais allé plus loin que les quarts de finale… J’aborde cette partie de la saison avec beau­coup plus de fraî­cheur, d’envie, d’ambition, et j’ai hâte de parti­ciper aux tour­nois, d sur le court, de disputer des matchs et de me battre. Je suis tout simple­ment très heureux d’avoir atteint la finale. »

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 19:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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