Après avoir sauvé deux balles de match la veille contre Taylor Fritz, Carlos Alcaraz s’est imposé avec maîtrise contre Casper Ruud en demi‐finales du Rolex Paris Masters, en se montrant intraitable au service (6−4, 6–4).
Lors de l’interview sur le court après sa qualification en finale, où il retrouvera Ben Shelton dimanche, l’Espagnol a exprimé sa joie de performer enfin à la hauteur de ses attentes en indoor à Paris.
« Je suis vraiment heureux et fier de moi. Ce tournoi a toujours été très difficile pour moi. J’ai toujours eu du mal chaque fois que je venais ici. Je n’étais jamais allé plus loin que les quarts de finale… J’aborde cette partie de la saison avec beaucoup plus de fraîcheur, d’envie, d’ambition, et j’ai hâte de participer aux tournois, d sur le court, de disputer des matchs et de me battre. Je suis tout simplement très heureux d’avoir atteint la finale. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.