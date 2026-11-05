Carlos Alcaraz n’a pas tremblé face au grand Américain Alex Michelsen, s’im­po­sant en deux sets (7−6, 6–3) au terme d’une rencontre globa­le­ment maîtrisée, malgré une première manche parti­cu­liè­re­ment accrochée.

Le numéro 2 mondial a une nouvelle fois démontré toute sa soli­dité dans les moments impor­tants, confir­mant son statut de grand favori au Rolex Paris Masters.

Interrogé en confé­rence de presse après sa victoire, l’Espagnol s’est montré parti­cu­liè­re­ment satis­fait de sa pres­ta­tion, notam­ment de sa capa­cité à rester solide menta­le­ment lorsque son adver­saire lui a posé des difficultés.

« Je suis heureux d’avoir très bien géré tous les aspects du match et d’avoir réussi à produire un excellent tennis, tout en restant solide menta­le­ment lorsque les diffi­cultés se sont présen­tées. Le match d’au­jourd’hui m’a donné de très bonnes indi­ca­tions sur la manière dont je dois jouer et me déplacer sur ce court. J’ai donc vrai­ment hâte de rejouer demain » a déclaré le numéro trois mondial.

Une décla­ra­tion pleine de confiance de la part d’Alcaraz, qui semble monter en puis­sance au fil des matchs et qui compte bien pour­suivre sur sa lancée dans la capi­tale française.