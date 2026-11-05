Carlos Alcaraz n’a pas tremblé face au grand Américain Alex Michelsen, s’imposant en deux sets (7−6, 6–3) au terme d’une rencontre globalement maîtrisée, malgré une première manche particulièrement accrochée.
Le numéro 2 mondial a une nouvelle fois démontré toute sa solidité dans les moments importants, confirmant son statut de grand favori au Rolex Paris Masters.
Interrogé en conférence de presse après sa victoire, l’Espagnol s’est montré particulièrement satisfait de sa prestation, notamment de sa capacité à rester solide mentalement lorsque son adversaire lui a posé des difficultés.
« Je suis heureux d’avoir très bien géré tous les aspects du match et d’avoir réussi à produire un excellent tennis, tout en restant solide mentalement lorsque les difficultés se sont présentées. Le match d’aujourd’hui m’a donné de très bonnes indications sur la manière dont je dois jouer et me déplacer sur ce court. J’ai donc vraiment hâte de rejouer demain » a déclaré le numéro trois mondial.
Une déclaration pleine de confiance de la part d’Alcaraz, qui semble monter en puissance au fil des matchs et qui compte bien poursuivre sur sa lancée dans la capitale française.
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 11:23