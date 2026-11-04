Si Alexander Zverev, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Frances Tiafoe, Alex de Minaur ou d’encore Rafael Jodar ont tous pris la porte, Carlos Alcaraz n’a lui pas tremblé pour son entrée en lice au deuxième tour du Rolex Paris Masters.
L’Espagnol s’est imposé en deux sets contre le 35e mondial, Alex Michelsen : 7–6(4), 6–3, en 1h42 de jeu.
« J’ai fait le break tôt, mais j’ai commis quelques erreurs [par la suite]. Il jouait très bien. C’était difficile car il était solide en fond de court… Mais je suis tout simplement satisfait de tout : de mon premier match et des sensations que j’ai eues ce mercredi. J’ai hâte de revenir sur le court demain (jeudi) », a réagi le numéro 3 mondial après sa victoire.
En huitièmes de finale, il affrontera Matteo Berrettini (43e), tombeur d’Ugo Humbert.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.