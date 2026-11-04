Si Alexander Zverev, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Frances Tiafoe, Alex de Minaur ou d’encore Rafael Jodar ont tous pris la porte, Carlos Alcaraz n’a lui pas tremblé pour son entrée en lice au deuxième tour du Rolex Paris Masters.

L’Espagnol s’est imposé en deux sets contre le 35e mondial, Alex Michelsen : 7–6(4), 6–3, en 1h42 de jeu.

« J’ai fait le break tôt, mais j’ai commis quelques erreurs [par la suite]. Il jouait très bien. C’était diffi­cile car il était solide en fond de court… Mais je suis tout simple­ment satis­fait de tout : de mon premier match et des sensa­tions que j’ai eues ce mercredi. J’ai hâte de revenir sur le court demain (jeudi) », a réagi le numéro 3 mondial après sa victoire.

En huitièmes de finale, il affron­tera Matteo Berrettini (43e), tombeur d’Ugo Humbert.