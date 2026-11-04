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Carlos Alcaraz, après son entrée en lice réussie : « Je suis tout simple­ment satis­fait de tout »

Par
Baptiste Mulatier
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Si Alexander Zverev, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Frances Tiafoe, Alex de Minaur ou d’encore Rafael Jodar ont tous pris la porte, Carlos Alcaraz n’a lui pas tremblé pour son entrée en lice au deuxième tour du Rolex Paris Masters.

L’Espagnol s’est imposé en deux sets contre le 35e mondial, Alex Michelsen : 7–6(4), 6–3, en 1h42 de jeu.

« J’ai fait le break tôt, mais j’ai commis quelques erreurs [par la suite]. Il jouait très bien. C’était diffi­cile car il était solide en fond de court… Mais je suis tout simple­ment satis­fait de tout : de mon premier match et des sensa­tions que j’ai eues ce mercredi. J’ai hâte de revenir sur le court demain (jeudi) », a réagi le numéro 3 mondial après sa victoire.

En huitièmes de finale, il affron­tera Matteo Berrettini (43e), tombeur d’Ugo Humbert.

Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 21:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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