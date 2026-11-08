S’il a eu une joie très démonstrative lors de sa victoire en finale du Rolex Paris Masters ce dimanche, Carlos Alcaraz semblait également particulièrement soulagé. Titré à l’occasion de sa sixième participation au tournoi parisien, l’Espagnol s’est souvenu de certaines défaites douloureuses dans la capitale français, dont celle assez traumatisante contre Hugo Gaston en 2021.
« C’est quelque chose que je poursuis depuis longtemps, pour être honnête. L’une des défaites les plus difficiles de ma carrière s’est probablement produite ici. J’ai connu quelques éliminations au premier tour, d’autres au deuxième, sans parvenir à atteindre mon meilleur niveau, sans me sentir à l’aise sur cette surface, sur ce court. Et j’ai enfin réussi à trouver mon niveau ici. J’ai trouvé la bonne voie, la bonne façon de faire les choses. Je suis donc vraiment fier de moi. Je suis très fier de mon équipe, de tout ce qu’elle a fait pour moi, en me poussant toujours vers l’avant. Cette victoire compte énormément pour moi. Évidemment, aujourd’hui, j’étais face à l’un des défis les plus difficiles du tennis actuel : jouer contre Ben Shelton. Un grand champion, un grand joueur et une personne formidable. Et il ne cesse de s’améliorer à chaque tournoi. À l’avenir, l’affronter sera donc encore plus difficile. Je suis très heureux d’avoir trouvé le moyen de contrer son service, en remettant la balle en jeu et en essayant de jouer selon mon style, en restant moi‐même sur le court. Je suis donc très, très heureux d’y être enfin parvenu. Et oui, cette victoire sera vraiment spéciale. »
Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 19:05