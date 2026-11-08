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Carlos Alcaraz, après son sacre à Paris : « L’une des défaites les plus diffi­ciles de ma carrière s’est produite ici. Pour être honnête, je chasse ce trophée depuis longtemps »

Par
Thomas S
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S’il a eu une joie très démons­tra­tive lors de sa victoire en finale du Rolex Paris Masters ce dimanche, Carlos Alcaraz semblait égale­ment parti­cu­liè­re­ment soulagé. Titré à l’oc­ca­sion de sa sixième parti­ci­pa­tion au tournoi pari­sien, l’Espagnol s’est souvenu de certaines défaites doulou­reuses dans la capi­tale fran­çais, dont celle assez trau­ma­ti­sante contre Hugo Gaston en 2021. 

« C’est quelque chose que je pour­suis depuis long­temps, pour être honnête. L’une des défaites les plus diffi­ciles de ma carrière s’est proba­ble­ment produite ici. J’ai connu quelques élimi­na­tions au premier tour, d’autres au deuxième, sans parvenir à atteindre mon meilleur niveau, sans me sentir à l’aise sur cette surface, sur ce court. Et j’ai enfin réussi à trouver mon niveau ici. J’ai trouvé la bonne voie, la bonne façon de faire les choses. Je suis donc vrai­ment fier de moi. Je suis très fier de mon équipe, de tout ce qu’elle a fait pour moi, en me pous­sant toujours vers l’avant. Cette victoire compte énor­mé­ment pour moi. Évidemment, aujourd’hui, j’étais face à l’un des défis les plus diffi­ciles du tennis actuel : jouer contre Ben Shelton. Un grand cham­pion, un grand joueur et une personne formi­dable. Et il ne cesse de s’améliorer à chaque tournoi. À l’avenir, l’affronter sera donc encore plus diffi­cile. Je suis très heureux d’avoir trouvé le moyen de contrer son service, en remet­tant la balle en jeu et en essayant de jouer selon mon style, en restant moi‐même sur le court. Je suis donc très, très heureux d’y être enfin parvenu. Et oui, cette victoire sera vrai­ment spéciale. »

Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 19:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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