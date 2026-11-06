Si Taylor Fritz jouera lui sa quali­fi­ca­tion pour le Masters, Carlos Alcaraz est lui apparu détendu avant son quart de finale à Paris contre l’Américain.

L’Espagnol s’est même offert une petite partie de golf impro­visée pendant son échauf­fe­ment sur le court, ce vendredi.

« Ils ne m’ont pas laissé aller sur le terrain de golf, alors j’ai dû amener le golf sur le court de tennis ! », a plai­santé le septuple lauréat en Grand Chelem.

À l’image de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz a déve­loppé une véri­table passion pour le golf et profite de chaque occa­sion pour s’adonner à cette activité.