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Carlos Alcaraz en toute détente avant son quart de finale contre Taylor Fritz : « Ils ne m’ont pas laissé aller sur le parcours de golf, alors j’ai dû amener le golf sur le court de tennis ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Si Taylor Fritz jouera lui sa quali­fi­ca­tion pour le Masters, Carlos Alcaraz est lui apparu détendu avant son quart de finale à Paris contre l’Américain.

L’Espagnol s’est même offert une petite partie de golf impro­visée pendant son échauf­fe­ment sur le court, ce vendredi.

« Ils ne m’ont pas laissé aller sur le terrain de golf, alors j’ai dû amener le golf sur le court de tennis ! », a plai­santé le septuple lauréat en Grand Chelem. 

À l’image de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz a déve­loppé une véri­table passion pour le golf et profite de chaque occa­sion pour s’adonner à cette activité.

Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 18:21

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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