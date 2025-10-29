Les performances de Carlos Alcaraz en salle n’ont jamais été à la hauteur de son talent et sa performance à Paris la Défense Arena confirme ce syndrome, le même que celui d’un certain Rafael Nadal qui n’a jamais gagné un tournoi en indoor et notamment le Masters.
D’ailleurs très souvent son oncle avait expliqué que jouer le tournoi des maitres toujours en salle n’était pas logique puisque une grande partie de la saison se joue en exterieur.
Hier, Carlos Alcaraz surpris par son impuissance ne comprenait toujours pas ce qui lui était arrivé mais restait positif sur l’avenir.
« Je suis arrivé ici en pleine forme. J’étais plein d’énergie. Je pensais pouvoir obtenir de bons résultats car je jouais vraiment bien au tennis. C’est ma meilleure année en termes de fin de saison. J’en ai parlé avec d’autres joueurs et mon équipe, et je me sens vraiment bien. Les autres années, je suis épuisé, fatigué, mentalement et physiquement, mais cette année, je me sens bien. J’ai fait l’impasse sur Shanghai. J’étais chez moi depuis tellement longtemps que j’ai pu me détendre et profiter de la vie, j’ai même rechargé mes batteries, alors je ne sais pas ce qui s’est passé ici. Mais je ne sais pas. C’est un tournoi où, oui, il est vraiment difficile pour moi de bien jouer, mais je trouverai la solution, et je finirai par jouer un excellent tennis ici, c’est certain »
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 10:45