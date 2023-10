Seulement de passage ce lundi en confé­rence de presse alors que le Masters 1000 de Paris a déjà débuté, Carlos Alcaraz, blessé et forfait à Bâle la semaine dernière, n’a pas caché qu’il ne se sentait pas au top de sa forme après une saison longue et éprouvante.

« Je ne vais pas dire que je suis à 100 %, parce que ce serait un mensonge. À cette époque de l’année, après une longue année, n’im­porte quel joueur a quelques problèmes au niveau du coprs. J’ai l’im­pres­sion que je me sens comme cela, je ressens un petit peu de douleur mais j’ai bien récu­péré cette semaine et je viens ici en me sentant suffi­sam­ment bien pour faire un bon résultat. »