Lors de sa confé­rence de presse à Paris la Défense Arena, Carlos Alcaraz qui venait de taper la balle avec Arthur Rinderknech a expliqué que tout était diffé­rente à Nanterre qu’à Bercy.

« Cette année, c’est complè­te­ment diffé­rent par rapport à l’année dernière. C’est plus lent. Si le court est plus lent, on peut vrai­ment voir jouer du vrai tennis, ce n’est pas simple­ment une ques­tion de qualité de service. On peut élaborer nos jeux, on peut avoir des échanges plus longs. J’adore jouer ici, même si je n’ai pas eu les meilleurs résul­tats. Pendant cette période de l’année, vous savez, cela a été une longue saison, j’ai eu des bles­sures. Année après année, je m’ha­bitue. On va voir cette année comment cela va se passer, si je peux aller plus loin que les années précédentes »