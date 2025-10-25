AccueilATPATP - Rolex Paris MastersCarlos Alcaraz : "La surface est plus lente cette année, on peut...
ATP - Rolex Paris Masters

Carlos Alcaraz : « La surface est plus lente cette année, on peut vrai­ment jouer du vrai tennis, ce n’est n’est pas simple­ment une ques­tion de qualité de service »

Lors de sa confé­rence de presse à Paris la Défense Arena, Carlos Alcaraz qui venait de taper la balle avec Arthur Rinderknech a expliqué que tout était diffé­rente à Nanterre qu’à Bercy.

« Cette année, c’est complè­te­ment diffé­rent par rapport à l’année dernière. C’est plus lent. Si le court est plus lent, on peut vrai­ment voir jouer du vrai tennis, ce n’est pas simple­ment une ques­tion de qualité de service. On peut élaborer nos jeux, on peut avoir des échanges plus longs. J’adore jouer ici, même si je n’ai pas eu les meilleurs résul­tats. Pendant cette période de l’année, vous savez, cela a été une longue saison, j’ai eu des bles­sures. Année après année, je m’ha­bitue. On va voir cette année comment cela va se passer, si je peux aller plus loin que les années précédentes »

Publié le samedi 25 octobre 2025 à 18:10

