Lors de sa conférence de presse à Paris la Défense Arena, Carlos Alcaraz qui venait de taper la balle avec Arthur Rinderknech a expliqué que tout était différente à Nanterre qu’à Bercy.
« Cette année, c’est complètement différent par rapport à l’année dernière. C’est plus lent. Si le court est plus lent, on peut vraiment voir jouer du vrai tennis, ce n’est pas simplement une question de qualité de service. On peut élaborer nos jeux, on peut avoir des échanges plus longs. J’adore jouer ici, même si je n’ai pas eu les meilleurs résultats. Pendant cette période de l’année, vous savez, cela a été une longue saison, j’ai eu des blessures. Année après année, je m’habitue. On va voir cette année comment cela va se passer, si je peux aller plus loin que les années précédentes »
Publié le samedi 25 octobre 2025 à 18:10