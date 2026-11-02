Alors qu’il vient à peine de célé­brer son sacre sur l’ATP 500 de Vienne, Carlos Alcaraz était déjà de passage ce lundi en confé­rence de presse avant ses grands débuts sur le Rolex Paris Masters, qui auront lieu ce mercredi.

Invité à revenir sur sa fameuse défaite contre le Français Hugo Gaston en huitièmes de finale de l’édi­tion 2021 du Rolex Paris Masters, l’Espagnol a reconnu que ce match avait été fonda­teur pour la suite de sa sa carrière, notam­ment dans sa manière de gérer le public.

« Non, je n’ai pas de très bons souve­nirs de ce match, mais ça a été un moment impor­tant pour moi, c’était la première fois que je ressen­tais la pres­sion de l’ex­té­rieur. Je ne sais pas si c’était une bonne chose ou une mauvaise chose, mais ils le soute­naient et c’est sûr, la leçon que j’ai tirée, c’est qu’il ne fallait pas réagir à la foule, au public, qu’il fallait que je me concentre sur moi‐même, sur ce qui se passait sur le court et que j’es­saie de ne pas laisser cette énergie, ce soutien pour mon adver­saire m’af­fecter menta­le­ment. J’ai donc tiré cet ensei­gne­ment et j’ai ressenti cette pres­sion à l’issue de ce match et j’ai beau­coup appris de ce match. »