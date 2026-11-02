Alors qu’il vient à peine de célébrer son sacre sur l’ATP 500 de Vienne, Carlos Alcaraz était déjà de passage ce lundi en conférence de presse avant ses grands débuts sur le Rolex Paris Masters, qui auront lieu ce mercredi.
Invité à revenir sur sa fameuse défaite contre le Français Hugo Gaston en huitièmes de finale de l’édition 2021 du Rolex Paris Masters, l’Espagnol a reconnu que ce match avait été fondateur pour la suite de sa sa carrière, notamment dans sa manière de gérer le public.
« Non, je n’ai pas de très bons souvenirs de ce match, mais ça a été un moment important pour moi, c’était la première fois que je ressentais la pression de l’extérieur. Je ne sais pas si c’était une bonne chose ou une mauvaise chose, mais ils le soutenaient et c’est sûr, la leçon que j’ai tirée, c’est qu’il ne fallait pas réagir à la foule, au public, qu’il fallait que je me concentre sur moi‐même, sur ce qui se passait sur le court et que j’essaie de ne pas laisser cette énergie, ce soutien pour mon adversaire m’affecter mentalement. J’ai donc tiré cet enseignement et j’ai ressenti cette pression à l’issue de ce match et j’ai beaucoup appris de ce match. »
Publié le lundi 2 novembre 2026 à 19:00