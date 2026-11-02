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Carlos Alcaraz n’a rien oublié : « Je n’ai pas de très bons souve­nirs de ce match. C’était la première fois que je ressen­tais cette pression »

Par
Thomas S
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Alors qu’il vient à peine de célé­brer son sacre sur l’ATP 500 de Vienne, Carlos Alcaraz était déjà de passage ce lundi en confé­rence de presse avant ses grands débuts sur le Rolex Paris Masters, qui auront lieu ce mercredi.

Invité à revenir sur sa fameuse défaite contre le Français Hugo Gaston en huitièmes de finale de l’édi­tion 2021 du Rolex Paris Masters, l’Espagnol a reconnu que ce match avait été fonda­teur pour la suite de sa sa carrière, notam­ment dans sa manière de gérer le public. 

« Non, je n’ai pas de très bons souve­nirs de ce match, mais ça a été un moment impor­tant pour moi, c’était la première fois que je ressen­tais la pres­sion de l’ex­té­rieur. Je ne sais pas si c’était une bonne chose ou une mauvaise chose, mais ils le soute­naient et c’est sûr, la leçon que j’ai tirée, c’est qu’il ne fallait pas réagir à la foule, au public, qu’il fallait que je me concentre sur moi‐même, sur ce qui se passait sur le court et que j’es­saie de ne pas laisser cette énergie, ce soutien pour mon adver­saire m’af­fecter menta­le­ment. J’ai donc tiré cet ensei­gne­ment et j’ai ressenti cette pres­sion à l’issue de ce match et j’ai beau­coup appris de ce match. »

Publié le lundi 2 novembre 2026 à 19:00

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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