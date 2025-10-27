AccueilATPATP - Rolex Paris MastersCarlos Alcaraz ne regrette pas Bercy : "Je suis ravi qu'il y...
ATP - Rolex Paris Masters

Carlos Alcaraz ne regrette pas Bercy : « Je suis ravi qu’il y ait eu ce chan­ge­ment. J’aime beau­coup ce nouvel endroit »

Thomas S
Par Thomas S

-

97

Alors que le Rolex Paris Masters se déroule pour la première fois hors de Bercy, à Paris la Défense Arena de Nanterre, les premiers retours des joueurs semblent plutôt positifs. 

Interrogé au sujet de ce chan­ge­ment de lieu lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi, Carlos Alcaraz a fait part de son enthousiasme. 

« Je pense que c’est impres­sion­nant. J’aime beau­coup ce nouvel endroit. Tout est fait pour les joueurs, c’est plus confor­table. Je pense que le chan­ge­ment est tout à fait positif. Je suis ravi qu’il y ait eu ce chan­ge­ment », a déclaré celui qui affron­tera Cameron lors de son entrée en lice. 

Publié le lundi 27 octobre 2025 à 17:55

Article précédent
Numéro 1 mondial devant Alcaraz en fin de saison ? Sinner rend les armes : « C’est impossible »
Article suivant
Tension et pas de poignée de main entre Bublik et Popyrin

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.