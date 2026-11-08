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Carlos Alcaraz prévient Ben Shelton avant la finale : « J’ai vrai­ment envie de prendre ma revanche »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent quatre mois et demi entre avril et août, à cause d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz avait fait son retour à l’US Open, où Ben Shelton l’a battu au super tie‐break en quarts de finale le 9 septembre dernier.

S’il a depuis remporté deux titres (Tokyo et Vienne), l’Espagnol a toujours faim de revanche et bonne nouvelle pour lui, il retrou­vera l’Américain en finale du Masters 1000 de Paris ce dimanche.

« Je suis vrai­ment heureux. Je suis impa­tient. Je vais essayer de préparer ce match du mieux que je peux et de me donner une chance. J’ai vrai­ment envie de prendre ma revanche contre Ben. La dernière fois, c’était un match assez diffi­cile où tout s’est joué sur des détails. Je vais essayer de faire les choses diffé­rem­ment dans ces petits moments‐là, ces moments impor­tants, où je n’ai proba­ble­ment pas été à la hauteur la dernière fois. Je suis presque sûr que ce sera un super match à regarder, à jouer pour moi et, bien sûr, dont je pourrai tirer des leçons », , a déclaré Alcaraz avant les retrou­vailles avec Shelton, qu’il a battu trois fois en quatre duels (dont un à la Laver Cup).

Ben Shelton est prévenu !

Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 09:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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