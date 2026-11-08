Absent quatre mois et demi entre avril et août, à cause d’une blessure au poignet droit, Carlos Alcaraz avait fait son retour à l’US Open, où Ben Shelton l’a battu au super tie‐break en quarts de finale le 9 septembre dernier.
S’il a depuis remporté deux titres (Tokyo et Vienne), l’Espagnol a toujours faim de revanche et bonne nouvelle pour lui, il retrouvera l’Américain en finale du Masters 1000 de Paris ce dimanche.
« Je suis vraiment heureux. Je suis impatient. Je vais essayer de préparer ce match du mieux que je peux et de me donner une chance. J’ai vraiment envie de prendre ma revanche contre Ben. La dernière fois, c’était un match assez difficile où tout s’est joué sur des détails. Je vais essayer de faire les choses différemment dans ces petits moments‐là, ces moments importants, où je n’ai probablement pas été à la hauteur la dernière fois. Je suis presque sûr que ce sera un super match à regarder, à jouer pour moi et, bien sûr, dont je pourrai tirer des leçons », , a déclaré Alcaraz avant les retrouvailles avec Shelton, qu’il a battu trois fois en quatre duels (dont un à la Laver Cup).
Ben Shelton est prévenu !
Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 09:02