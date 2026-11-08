Absent quatre mois et demi entre avril et août, à cause d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz avait fait son retour à l’US Open, où Ben Shelton l’a battu au super tie‐break en quarts de finale le 9 septembre dernier.

S’il a depuis remporté deux titres (Tokyo et Vienne), l’Espagnol a toujours faim de revanche et bonne nouvelle pour lui, il retrou­vera l’Américain en finale du Masters 1000 de Paris ce dimanche.

« Je suis vrai­ment heureux. Je suis impa­tient. Je vais essayer de préparer ce match du mieux que je peux et de me donner une chance. J’ai vrai­ment envie de prendre ma revanche contre Ben. La dernière fois, c’était un match assez diffi­cile où tout s’est joué sur des détails. Je vais essayer de faire les choses diffé­rem­ment dans ces petits moments‐là, ces moments impor­tants, où je n’ai proba­ble­ment pas été à la hauteur la dernière fois. Je suis presque sûr que ce sera un super match à regarder, à jouer pour moi et, bien sûr, dont je pourrai tirer des leçons », , a déclaré Alcaraz avant les retrou­vailles avec Shelton, qu’il a battu trois fois en quatre duels (dont un à la Laver Cup).

“I really want to take revenge, last time was a really tough match” 🍿 @carlosalcaraz previews his final clash with Shelton, two months after their epic US Open QF !#RolexParisMasters pic.twitter.com/3yaneiInQh — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2026

Ben Shelton est prévenu !