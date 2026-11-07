Accueil ATP ATP - Rolex Paris Masters

Carlos Alcaraz sur le public pari­sien après son incroyable victoire contre Taylor Fritz : « Je dirais que je leur ai offert ce qu’ils avaient vrai­ment envie de voir »

Par
Thomas S
-

Invité à revenir sur sa fantas­tique remontée face à Taylor Fritz, ce vendredi soir, en quarts de finale du Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz, qui était mené 7–6, 5–3 et qui a dû sauver deux balles de match, a tenu à souli­gner l’im­por­tance primor­diale du public dans sa performance.

« Je dirais qu’à 5–3, au service, j’ai eu une ou deux balles de match, je ne m’en souviens pas exac­te­ment pour l’instant, mais je pense que lors de ce jeu, nous avons tous les deux joué un tennis incroyable. De superbes, de superbes échanges, je pense, qui ont fait se lever le public et ont insufflé de l’énergie au match. Je me suis nourri du public, j’ai puisé dans cette énergie. Je dirais que je leur ai offert ce qu’ils avaient vrai­ment envie de voir aujourd’hui. Et je suis tout simple­ment très heureux d’avoir pu jouer une heure et demie de plus, pour eux, pour les divertir un peu. »

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 08:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥