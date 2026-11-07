Invité à revenir sur sa fantas­tique remontée face à Taylor Fritz, ce vendredi soir, en quarts de finale du Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz, qui était mené 7–6, 5–3 et qui a dû sauver deux balles de match, a tenu à souli­gner l’im­por­tance primor­diale du public dans sa performance.

« Je dirais qu’à 5–3, au service, j’ai eu une ou deux balles de match, je ne m’en souviens pas exac­te­ment pour l’instant, mais je pense que lors de ce jeu, nous avons tous les deux joué un tennis incroyable. De superbes, de superbes échanges, je pense, qui ont fait se lever le public et ont insufflé de l’énergie au match. Je me suis nourri du public, j’ai puisé dans cette énergie. Je dirais que je leur ai offert ce qu’ils avaient vrai­ment envie de voir aujourd’hui. Et je suis tout simple­ment très heureux d’avoir pu jouer une heure et demie de plus, pour eux, pour les divertir un peu. »