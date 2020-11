Pablo Carreno Busta est encore en course pour le Masters même si le retard a comblé avec Diego Schwartzman est important. Hier face à Gaston, après avoir eu du mal à démarrer, il a trouvé la bonne cadence pour s’imposer. L’Espagnol est l’un de ceux qui a le plus joué tire un peu sur la corde physiquement : « C’est certainement la saison la plus difficile de ma carrière. Après une interruption de cinq mois, nous avons dû recommencer à 100 %. J’ai bien joué lors des tournois du Grand Chelem. Là, je me sens un petit peu fatigué physiquement, mentalement également. Ce n’est pas facile, vous savez, de jouer, de disputer ce tournoi et ensuite d’être dans sa chambre tout le reste du temps. Je sais que nous avons de la chance de pouvoir continuer à jouer, mais ce n’est pas facile d’être à 100 % compte tenu de la situation ».