Pablo Carreno Busta s’est imposé ce soir face à Denis Shapovalov. L’Espagnol s’en est sorti en trois manches 7⁄ 6 , 2⁄ 6 , 6⁄ 4 pou rallier les huitièmes de finale.

Il remporta la première manche au jeu décisif, plus solide et régu­lier il faisait alors la course en tête. Le Canadien reve­nait alors pied au plan­cher pour revenir de suite dans la bataille et décro­cher le deuxième set 6⁄ 2 .