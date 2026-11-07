Après avoir longue­ment attendu que Carlos Alcaraz renverse Taylor Fritz pour pouvoir entrer sur le court central de la Plénitude Arena, à l’oc­ca­sion du dernier quart de finale du Rolex Paris Masters, Casper Ruud a fini par valider son billet pour le dernier carré face à l’une des surprises de cette semaine, Nuno Borges : 7–6(5), 6–4.

Alors qu’il retrou­vera le génial Carlitos pour la huitième fois de sa carrière ce samedi (6−1 pour l’Espagnol), le Norvégien s’est exprimé avec beau­coup de luci­dité et d’hu­mi­lité sur cette cette rencontre forcé­ment attendue.

“He’s taught me some lessons here and there” 😅@CasperRuud98 previews his SF clash with Alcaraz !#RolexParisMasters pic.twitter.com/4QnKgOwSuV — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2026

« On a eu quelques matchs diffi­ciles. Il en a gagné la majo­rité et m’a vrai­ment donné quelques leçons par‐ci par‐là. Je l’ai affronté dans certains des plus grands matchs de ma carrière. C’est un type fantas­tique, une super personne, quelqu’un de drôle. Et il est telle­ment bon pour le tennis. Donc c’est toujours un plaisir de partager le court avec lui. Et j’ai eu la chance de l’emporter une fois. Alors on verra ce que je peux proposer demain (samedi). »