Après avoir longuement attendu que Carlos Alcaraz renverse Taylor Fritz pour pouvoir entrer sur le court central de la Plénitude Arena, à l’occasion du dernier quart de finale du Rolex Paris Masters, Casper Ruud a fini par valider son billet pour le dernier carré face à l’une des surprises de cette semaine, Nuno Borges : 7–6(5), 6–4.
Alors qu’il retrouvera le génial Carlitos pour la huitième fois de sa carrière ce samedi (6−1 pour l’Espagnol), le Norvégien s’est exprimé avec beaucoup de lucidité et d’humilité sur cette cette rencontre forcément attendue.
« On a eu quelques matchs difficiles. Il en a gagné la majorité et m’a vraiment donné quelques leçons par‐ci par‐là. Je l’ai affronté dans certains des plus grands matchs de ma carrière. C’est un type fantastique, une super personne, quelqu’un de drôle. Et il est tellement bon pour le tennis. Donc c’est toujours un plaisir de partager le court avec lui. Et j’ai eu la chance de l’emporter une fois. Alors on verra ce que je peux proposer demain (samedi). »
Publié le samedi 7 novembre 2026 à 08:08