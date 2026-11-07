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Casper Ruud, avant de retrouver Carlos Alcaraz en demi‐finales : « Il m’a vrai­ment donné quelques leçons lors de nos derniers matchs »

Par
Thomas S
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Après avoir longue­ment attendu que Carlos Alcaraz renverse Taylor Fritz pour pouvoir entrer sur le court central de la Plénitude Arena, à l’oc­ca­sion du dernier quart de finale du Rolex Paris Masters, Casper Ruud a fini par valider son billet pour le dernier carré face à l’une des surprises de cette semaine, Nuno Borges : 7–6(5), 6–4.

Alors qu’il retrou­vera le génial Carlitos pour la huitième fois de sa carrière ce samedi (6−1 pour l’Espagnol), le Norvégien s’est exprimé avec beau­coup de luci­dité et d’hu­mi­lité sur cette cette rencontre forcé­ment attendue. 

« On a eu quelques matchs diffi­ciles. Il en a gagné la majo­rité et m’a vrai­ment donné quelques leçons par‐ci par‐là. Je l’ai affronté dans certains des plus grands matchs de ma carrière. C’est un type fantas­tique, une super personne, quelqu’un de drôle. Et il est telle­ment bon pour le tennis. Donc c’est toujours un plaisir de partager le court avec lui. Et j’ai eu la chance de l’emporter une fois. Alors on verra ce que je peux proposer demain (samedi). »

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 08:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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