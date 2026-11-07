Quand un seul point peut faire basculer une rencontre, voire une saison.
Alors qu’il était mal en point et accumulait les fautes directes face à un Taylor Fritz précis et offensif, en quarts de finale du Rolex Paris Masters ce vendredi soir, Carlos Alcaraz a réussi à inverser cette tendance en l’espace de quelques secondes, grâce à un point extraordinaire remporté juste avant que son adversaire ne serve pour le gain du match.
La suite, tout le monde la connaît : l’Espagnol ne perdra plus un jeu du deuxième set et finira par s’imposer en trois manches et 2h45 de jeu. Mais ce point risque de rester longtemps dans la tête des deux joueurs tant il est à la fois spectaculaire et capital sur la suite des évènements.
Pour rappel, à cause de cette défaite, l’Américain ne disputera pas le Masters de Turin, ce qui est loin d’être anodin.
Publié le samedi 7 novembre 2026 à 10:10