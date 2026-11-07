Quand un seul point peut faire basculer une rencontre, voire une saison.

Alors qu’il était mal en point et accu­mu­lait les fautes directes face à un Taylor Fritz précis et offensif, en quarts de finale du Rolex Paris Masters ce vendredi soir, Carlos Alcaraz a réussi à inverser cette tendance en l’es­pace de quelques secondes, grâce à un point extra­or­di­naire remporté juste avant que son adver­saire ne serve pour le gain du match.

La suite, tout le monde la connaît : l’Espagnol ne perdra plus un jeu du deuxième set et finira par s’im­poser en trois manches et 2h45 de jeu. Mais ce point risque de rester long­temps dans la tête des deux joueurs tant il est à la fois spec­ta­cu­laire et capital sur la suite des évènements.

El punto que cambia el partido.



Desde ESTE punto, Alcaraz se trans­forma.



Cómo sería el punto para que Fritz termine desco­jonán­dose y todo 😂😂 pic.twitter.com/5PaNNY481r https://t.co/ljSEGttN8n — José Morón (@jmgmoron) November 6, 2026

Pour rappel, à cause de cette défaite, l’Américain ne dispu­tera pas le Masters de Turin, ce qui est loin d’être anodin.