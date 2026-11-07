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« Ce point a tout changé dans le match entre Alcaraz et Fritz. À partir de ce moment‐là, Carlos s’est transformé »

Par
Thomas S
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Quand un seul point peut faire basculer une rencontre, voire une saison. 

Alors qu’il était mal en point et accu­mu­lait les fautes directes face à un Taylor Fritz précis et offensif, en quarts de finale du Rolex Paris Masters ce vendredi soir, Carlos Alcaraz a réussi à inverser cette tendance en l’es­pace de quelques secondes, grâce à un point extra­or­di­naire remporté juste avant que son adver­saire ne serve pour le gain du match.

La suite, tout le monde la connaît : l’Espagnol ne perdra plus un jeu du deuxième set et finira par s’im­poser en trois manches et 2h45 de jeu. Mais ce point risque de rester long­temps dans la tête des deux joueurs tant il est à la fois spec­ta­cu­laire et capital sur la suite des évènements. 

Pour rappel, à cause de cette défaite, l’Américain ne dispu­tera pas le Masters de Turin, ce qui est loin d’être anodin. 

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 10:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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