Pour sa grande première en tant que direc­teur du Rolex Paris Masters, Cédric Pioline, lors d’une confé­rence de presse orga­nisée ce dimanche, a dressé un premier bilan de cette édition 2022 tout en évoquant l’avenir du tournoi qui pour­rait être délo­ca­lisé à cause notam­ment de la réforme de l’ATP concer­nant certains Masters 1000 qui vont se dérouler sur une dizaine de jours.

« Aujourd’hui, la délo­ca­li­sa­tion du tournoi fait partie des options possibles. On étudie. On a commencé à se rensei­gner. On a évidem­ment été très pris par la prépa­ra­tion de l’édi­tion de cette année. En tout cas, on ne l’ex­clut pas. On va étudier. La Fédération, au plus haut niveau – à savoir le Président et le Comex – prendra leur déci­sion et on l’ap­pli­quera. C’est possible. Je le dis en extrême trans­pa­rence, parce que l’Accor Arena est au courant que l’on étudie le sujet. »