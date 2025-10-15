Le direc­teur du tournoi s’est exprimé au sujet de la confi­gu­ra­tion de l’Arena de Nanterre et avec autant de courts sur une telle surface, le risque d’un brou­haha insup­por­table existe réellement.

« C’est un problème complexe, il n’existe aucune solu­tion d’oc­cul­ta­tion phonique dans le monde sur ce type de volume, dit Pioline. On sera comme en confi­gu­ra­tion indoor. Mais j’ai confiance. Un tournoi, c’est la vie, c’est l’am­biance, avec du bruit ambiant dans tous les tour­nois. Le tournoi de Dallas est un peu dans les mêmes confi­gu­ra­tions, avec cinq courts sur un site inté­rieur, et sans rideau. Et il n’y a eu aucun recours négatif »