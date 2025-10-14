Dans son entre­tien accordé à l’Agence France Presse, Cédric Pioline, direc­teur du Masters 1000 de Paris, a abordé le sujet de la surface d’au­tant que comme le tournoi démé­nage cette année à la Défense Arena, à Nanterre, où les condi­tions seront bien diffé­rentes que celles de Bercy.

Alors que la tendance sur le circuit est celle d’un vrai ralen­tis­se­ment comme on a pu le voir à Shanghai, le choix est donc diffi­cile pour trouver un bon équi­libre. On se souvient tous d’un Bercy noyé par les aces d’Ivanisevic sur le fameux Taraflex. Cela ne risque donc pas d’ar­river puisque pour cette première édition dans la nouvelle salle, Cedric a décidé de mettre le frein à main.

« On a pris le parti par rapport à l’an passé de ralentir légè­re­ment et d’être le plus aligné possible avec les Finales ATP de Turin, qui débu­te­ront une semaine plus tard. Bien sûr on va avoir quelque chose de tota­le­ment uniforme en termes de revê­te­ment sur les quatre courts. »