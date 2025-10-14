Dans son entretien accordé à l’Agence France Presse, Cédric Pioline, directeur du Masters 1000 de Paris, a abordé le sujet de la surface d’autant que comme le tournoi déménage cette année à la Défense Arena, à Nanterre, où les conditions seront bien différentes que celles de Bercy.
Alors que la tendance sur le circuit est celle d’un vrai ralentissement comme on a pu le voir à Shanghai, le choix est donc difficile pour trouver un bon équilibre. On se souvient tous d’un Bercy noyé par les aces d’Ivanisevic sur le fameux Taraflex. Cela ne risque donc pas d’arriver puisque pour cette première édition dans la nouvelle salle, Cedric a décidé de mettre le frein à main.
« On a pris le parti par rapport à l’an passé de ralentir légèrement et d’être le plus aligné possible avec les Finales ATP de Turin, qui débuteront une semaine plus tard. Bien sûr on va avoir quelque chose de totalement uniforme en termes de revêtement sur les quatre courts. »
Publié le mardi 14 octobre 2025 à 09:17