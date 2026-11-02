C’est en tant que 12e mondial et joueur engagé dans la course au Masters que Novak Djokovic aborde ce Rolex Paris Masters, dont il est le recordman de victoires (7 titres).

Le Serbe n’a d’ailleurs pas été épargné par le tirage au sort puisqu’il affron­tera dès le premier tour mardi le vain­queur de l’ATP 500 de Bâle, Valentin Vacherot (27e mondial).

Une situa­tion inha­bi­tuelle pour Djokovic dans la capi­tale, comme l’a souligné le direc­teur du Masters 1000 fran­çais, Cédric Pioline, dans l’émission « Retour Gagnant » d’Eurosport.

« Il est tête de série, mais pas dans les 8 premiers. Donc il va démarrer lundi ou mardi, là où il était habitué à avoir un bye, et à démarrer mardi ou mercredi. Donc c’est petite diffé­rence pour lui. C’est un cas de figure qui n’a pas dû lui arriver souvent. »