C’est en tant que 12e mondial et joueur engagé dans la course au Masters que Novak Djokovic aborde ce Rolex Paris Masters, dont il est le recordman de victoires (7 titres).
Le Serbe n’a d’ailleurs pas été épargné par le tirage au sort puisqu’il affrontera dès le premier tour mardi le vainqueur de l’ATP 500 de Bâle, Valentin Vacherot (27e mondial).
Une situation inhabituelle pour Djokovic dans la capitale, comme l’a souligné le directeur du Masters 1000 français, Cédric Pioline, dans l’émission « Retour Gagnant » d’Eurosport.
« Il est tête de série, mais pas dans les 8 premiers. Donc il va démarrer lundi ou mardi, là où il était habitué à avoir un bye, et à démarrer mardi ou mercredi. Donc c’est petite différence pour lui. C’est un cas de figure qui n’a pas dû lui arriver souvent. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.