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Cédric Pioline, direc­teur du tournoi : « Il y a une petite diffé­rence pour Novak Djokovic cette année à Paris. C’est un cas de figure qui n’a pas dû lui arriver souvent »

Par
Baptiste Mulatier
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C’est en tant que 12e mondial et joueur engagé dans la course au Masters que Novak Djokovic aborde ce Rolex Paris Masters, dont il est le recordman de victoires (7 titres).

Le Serbe n’a d’ailleurs pas été épargné par le tirage au sort puisqu’il affron­tera dès le premier tour mardi le vain­queur de l’ATP 500 de Bâle, Valentin Vacherot (27e mondial).

Une situa­tion inha­bi­tuelle pour Djokovic dans la capi­tale, comme l’a souligné le direc­teur du Masters 1000 fran­çais, Cédric Pioline, dans l’émission « Retour Gagnant » d’Eurosport.

« Il est tête de série, mais pas dans les 8 premiers. Donc il va démarrer lundi ou mardi, là où il était habitué à avoir un bye, et à démarrer mardi ou mercredi. Donc c’est petite diffé­rence pour lui. C’est un cas de figure qui n’a pas dû lui arriver souvent. »

Publié le lundi 2 novembre 2026 à 12:07

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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