Le directeur du tournoi s’est exprimé au sujet de la configuration de l’Arena de Nanterre et avec autant de courts sur une telle surface, le risque d’un brouhaha insupportable existe réellement.
« C’est un problème complexe, il n’existe aucune solution d’occultation phonique dans le monde sur ce type de volume, dit Pioline. On sera comme en configuration indoor. Mais j’ai confiance. Un tournoi, c’est la vie, c’est l’ambiance, avec du bruit ambiant dans tous les tournois. Le tournoi de Dallas est un peu dans les mêmes configurations, avec cinq courts sur un site intérieur, et sans rideau. Et il n’y a eu aucun recours négatif »
Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 11:50