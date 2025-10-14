Dans son entre­tien accordé à l’Agence France Presse, Cédric Pioline a abordé le sujet de la surface d’au­tant que comme le tournoi démé­nage cette année à l’Arena la Défense à Nanterre les condi­tions seront bien diffé­rentes que celle de Bercy.

Alors que la tendance sur le tour est celle d’un vrai ralen­tis­se­ment comme on a pu le voir à Shanghäi, le choix est donc diffi­cile pour trouver un bon équi­libre. On se souvient tous d’un Bercy noyé par les aces d’Ivanisevic sur le fameux Taraflex, cela ne risque donc pas d’ar­river puisque pour cette première édition du côté de la défense, Cedric a décidé de mettre le frain à main.

« On a pris le parti par rapport à l’an passé de ralentir légè­re­ment et d’être le plus aligné possible avec les Finales ATP de Turin, qui débu­te­ront une semaine plus tard. Bien sûr on va avoir quelque chose de tota­le­ment uniforme en termes de revê­te­ment sur les quatre courts »