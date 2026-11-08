De passage en conférence de presse ce dimanche, comme cela est le cas à chaque édition afin de tirer un bilan sur la semaine, Cédric Pioline, directeur du tournoi, a forcément été interrogé sur l’un des sujets les discutés depuis le début du tournoi : la surface rapide.
Et selon l’ancien 5e joueur mondial, c’est une excellente chose.
« C’est un sujet très subjectif. Selon leur style de jeu, les avis des joueurs seront différents. La surface est plus rapide et, pour moi, c’est une bonne chose. Cela faisait longtemps que je n’avais pas vu les joueurs aller aussi souvent au filet. Pour le spectacle, c’est bien mieux. Il y aura des discussions sur la surface de l’année prochaine, mais je pense que ce sera proche de cette année. Nous essayons toujours de trouver un équilibre qui permettra à tous les styles de jeu de s’exprimer, mais en termes de vitesse, nous serons toujours en « Medium » ou « Medium High ». »
Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 17:08