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Cédric Pioline, direc­teur du tournoi, sur l’ac­cé­lé­ra­tion de la surface : « Cela faisait long­temps que je n’avais pas vu les joueurs aller aussi souvent au filet »

Par
Thomas S
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De passage en confé­rence de presse ce dimanche, comme cela est le cas à chaque édition afin de tirer un bilan sur la semaine, Cédric Pioline, direc­teur du tournoi, a forcé­ment été inter­rogé sur l’un des sujets les discutés depuis le début du tournoi : la surface rapide. 

Et selon l’an­cien 5e joueur mondial, c’est une excel­lente chose.

« C’est un sujet très subjectif. Selon leur style de jeu, les avis des joueurs seront diffé­rents. La surface est plus rapide et, pour moi, c’est une bonne chose. Cela faisait long­temps que je n’avais pas vu les joueurs aller aussi souvent au filet. Pour le spec­tacle, c’est bien mieux. Il y aura des discus­sions sur la surface de l’année prochaine, mais je pense que ce sera proche de cette année. Nous essayons toujours de trouver un équi­libre qui permettra à tous les styles de jeu de s’ex­primer, mais en termes de vitesse, nous serons toujours en « Medium » ou « Medium High ». »

Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 17:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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