De passage en confé­rence de presse ce dimanche, comme cela est le cas à chaque édition afin de tirer un bilan sur la semaine, Cédric Pioline, direc­teur du tournoi, a forcé­ment été inter­rogé sur l’un des sujets les discutés depuis le début du tournoi : la surface rapide.

Et selon l’an­cien 5e joueur mondial, c’est une excel­lente chose.

« C’est un sujet très subjectif. Selon leur style de jeu, les avis des joueurs seront diffé­rents. La surface est plus rapide et, pour moi, c’est une bonne chose. Cela faisait long­temps que je n’avais pas vu les joueurs aller aussi souvent au filet. Pour le spec­tacle, c’est bien mieux. Il y aura des discus­sions sur la surface de l’année prochaine, mais je pense que ce sera proche de cette année. Nous essayons toujours de trouver un équi­libre qui permettra à tous les styles de jeu de s’ex­primer, mais en termes de vitesse, nous serons toujours en « Medium » ou « Medium High ». »