S’il a mis fin à sa carrière de manière anti­cipée après sa sépa­ra­tion avec Elina Svitolina, Gaël Monfils aura le droit à une céré­monie en son honneur mardi soir lors du Rolex Paris Masters à la Plénitude Arena de Nanterre.

Dans l’émission « Retour Gagnant » d’Europsort, le direc­teur du Masters 1000 fran­çais, Cédric Pioline, a dévoilé les coulisses de cette décision.

« On fait de l’évé­ne­men­tiel sportif ! On est ravis qu’il ait annoncé son envie de venir pour avoir cette céré­monie après 23 ans de carrière… Il en a 40, donc il a passé plus de la moitié de sa vie en tant que pro, rien que ce chiffre est abso­lu­ment dingue. Sa carrière a été magique et magni­fique, avec deux finales notam­ment à Paris. Il a cette possi­bi­lité de dire au revoir à son public, on sait que sa cote d’amour est unique. Il est plus qu’at­ta­chant, donc on est ravis. Sa sépa­ra­tion est dure au niveau personnel, il y avait des points d’in­ter­ro­ga­tion mais on est un peu à son service pour l’ac­com­pa­gner et le soutenir dans ce moment de vie diffi­cile. Et double­ment, puis­qu’il a aussi cette fin profes­sion­nelle qui était programmée, cette petite mort. Je lui ai dit : ‘la déci­sion t’ap­par­tient, mais c’est ton moment. Si tu ne le fais pas là… Six mois plus tard à Roland‐Garros, ce n’est plus pareil’. Le moment serait un peu évaporé, d’une certaine manière. Il a toujours eu à l’es­prit de le vivre. Il a eu un choc émotionnel mais dès qu’il a pu prendre un peu de recul, si c’est possible, il n’a jamais eu dans son esprit l’in­ten­tion de ne pas avoir un moment. »