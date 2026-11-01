S’il a mis fin à sa carrière de manière anticipée après sa séparation avec Elina Svitolina, Gaël Monfils aura le droit à une cérémonie en son honneur mardi soir lors du Rolex Paris Masters à la Plénitude Arena de Nanterre.
Dans l’émission « Retour Gagnant » d’Europsort, le directeur du Masters 1000 français, Cédric Pioline, a dévoilé les coulisses de cette décision.
« On fait de l’événementiel sportif ! On est ravis qu’il ait annoncé son envie de venir pour avoir cette cérémonie après 23 ans de carrière… Il en a 40, donc il a passé plus de la moitié de sa vie en tant que pro, rien que ce chiffre est absolument dingue. Sa carrière a été magique et magnifique, avec deux finales notamment à Paris. Il a cette possibilité de dire au revoir à son public, on sait que sa cote d’amour est unique. Il est plus qu’attachant, donc on est ravis. Sa séparation est dure au niveau personnel, il y avait des points d’interrogation mais on est un peu à son service pour l’accompagner et le soutenir dans ce moment de vie difficile. Et doublement, puisqu’il a aussi cette fin professionnelle qui était programmée, cette petite mort. Je lui ai dit : ‘la décision t’appartient, mais c’est ton moment. Si tu ne le fais pas là… Six mois plus tard à Roland‐Garros, ce n’est plus pareil’. Le moment serait un peu évaporé, d’une certaine manière. Il a toujours eu à l’esprit de le vivre. Il a eu un choc émotionnel mais dès qu’il a pu prendre un peu de recul, si c’est possible, il n’a jamais eu dans son esprit l’intention de ne pas avoir un moment. »
Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 13:09