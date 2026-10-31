Contraint à l’abandon contre Taylor Fritz en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle, Arthur Fils est désor­mais incer­tain pour le Rolex Paris Masters (2 au 8 novembre).

Au micro d’Eurosport après le tirage au sort vendredi soir, le direc­teur du Masters 1000 fran­çais, Cédric Pioline, s’est exprimé sur la situa­tion du 8e mondial, très bien posi­tionné dans la course au Masters malgré les pépins physiques.

« On n’a pas encore de nouvelles, c’est un peu frais. Avec son statut de tête de série, Arthur ne pour­rait débuter que mercredi à Paris. J’espère qu’il n’y a rien de grave, déjà pour lui, pour ne pas handi­caper ses chances de se quali­fier pour Turin. Les posi­tions pour le Masters sont extrê­me­ment resser­rées, avec 200–300 points d’écart, en partant de Jodar, en passant par Djokovic, évidem­ment Arthur, Tiafoe, et je ne vais pas tous les citer. Il y a beau­coup d’en­jeux, ça va être vrai­ment exci­tant. Il ne faut pas oublier qu’Arthur a fait une saison extra­or­di­naire pour se retrouver dans cette posi­tion en manquant deux Majeurs (Australie, Roland‐Garros) et en ne jouant pas très bien dans les deux autres, là où le plus de points est distribué. C’est assez excep­tionnel. Après, il est tout jeune, il a 22 ans, on va le voir de nombreuses années ».