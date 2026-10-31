Contraint à l’abandon contre Taylor Fritz en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle, Arthur Fils est désormais incertain pour le Rolex Paris Masters (2 au 8 novembre).
Au micro d’Eurosport après le tirage au sort vendredi soir, le directeur du Masters 1000 français, Cédric Pioline, s’est exprimé sur la situation du 8e mondial, très bien positionné dans la course au Masters malgré les pépins physiques.
« On n’a pas encore de nouvelles, c’est un peu frais. Avec son statut de tête de série, Arthur ne pourrait débuter que mercredi à Paris. J’espère qu’il n’y a rien de grave, déjà pour lui, pour ne pas handicaper ses chances de se qualifier pour Turin. Les positions pour le Masters sont extrêmement resserrées, avec 200–300 points d’écart, en partant de Jodar, en passant par Djokovic, évidemment Arthur, Tiafoe, et je ne vais pas tous les citer. Il y a beaucoup d’enjeux, ça va être vraiment excitant. Il ne faut pas oublier qu’Arthur a fait une saison extraordinaire pour se retrouver dans cette position en manquant deux Majeurs (Australie, Roland‐Garros) et en ne jouant pas très bien dans les deux autres, là où le plus de points est distribué. C’est assez exceptionnel. Après, il est tout jeune, il a 22 ans, on va le voir de nombreuses années ».
Publié le samedi 31 octobre 2026 à 13:20