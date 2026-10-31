Éliminé en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle, Novak Djokovic doit espérer un grand résultat au Rolex Paris Masters (2 au 8 novembre) pour tenter de se qualifier pour les ATP Finals, qui auront lieu à Turin du 15 au 22 novembre.
De passage dans l’émission « Retour Gagnant » d’Eurosport, le directeur du Masters 1000 français, Cédric Pioline, s’est justement exprimé sur la situation du Serbe de 39 ans avant le début du tournoi parisien.
« J’ai eu du mal à suivre sa logique, puisqu’en 2024 et 2025, il était qualifié pour le Masters mais il n’a pas joué. Ce qui est d’ailleurs un peu unique dans l’histoire des joueurs qualifiés, qui rêvent toujours de jouer ce tournoi. Et puis cette année où il ne l’est pas, il a annoncé qu’il voulait se qualifier et jouer. Donc nous on est ravis bien entendu, mais je crois qu’au‐delà de tout ça, au‐delà des chiffres, au‐delà de tous ces critères, moi tout de suite ce à quoi j’ai pensé c’est profitons‐en, profitons de Novak, profitons parce qu’il a 39 ans. Quand bien même il a annoncé qu’il voulait pousser sa carrière jusqu’à Los Angeles 2028, on voit bien que ça devient difficile. C’est naturel, le corps qui réagit moins, il est moins rapide, il récupère moins bien. C’est un immense champion et profitons‐en. Est‐ce que c’est la dernière fois qu’on le voit sur le tournoi ? Est‐ce que l’année prochaine il sera encore là ? Il y a évidemment un point d’interrogation. Donc apprécions le fait qu’il vienne à Paris »
Et à noter que Novak Djokovic n’a pas été épargné par le tirage au sort, effectué vendredi soir.
Publié le samedi 31 octobre 2026 à 19:22