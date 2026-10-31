Éliminé en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle, Novak Djokovic doit espérer un grand résultat au Rolex Paris Masters (2 au 8 novembre) pour tenter de se quali­fier pour les ATP Finals, qui auront lieu à Turin du 15 au 22 novembre.

De passage dans l’émission « Retour Gagnant » d’Eurosport, le direc­teur du Masters 1000 fran­çais, Cédric Pioline, s’est juste­ment exprimé sur la situa­tion du Serbe de 39 ans avant le début du tournoi parisien.

« J’ai eu du mal à suivre sa logique, puis­qu’en 2024 et 2025, il était qualifié pour le Masters mais il n’a pas joué. Ce qui est d’ailleurs un peu unique dans l’his­toire des joueurs quali­fiés, qui rêvent toujours de jouer ce tournoi. Et puis cette année où il ne l’est pas, il a annoncé qu’il voulait se quali­fier et jouer. Donc nous on est ravis bien entendu, mais je crois qu’au‐delà de tout ça, au‐delà des chiffres, au‐delà de tous ces critères, moi tout de suite ce à quoi j’ai pensé c’est profitons‐en, profi­tons de Novak, profi­tons parce qu’il a 39 ans. Quand bien même il a annoncé qu’il voulait pousser sa carrière jusqu’à Los Angeles 2028, on voit bien que ça devient diffi­cile. C’est naturel, le corps qui réagit moins, il est moins rapide, il récu­père moins bien. C’est un immense cham­pion et profitons‐en. Est‐ce que c’est la dernière fois qu’on le voit sur le tournoi ? Est‐ce que l’année prochaine il sera encore là ? Il y a évidem­ment un point d’in­ter­ro­ga­tion. Donc appré­cions le fait qu’il vienne à Paris »

Et à noter que Novak Djokovic n’a pas été épargné par le tirage au sort, effectué vendredi soir.