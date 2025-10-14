Malgré un prénom et un nom avec une consonance très française, Valentin Vacherot est bien Monégasque, même s’il est né en France, à Roquebrune‐Cap‐Martin, à quelques hectomètres de la Principauté.
Est‐ce pour autant un motif suffisant pour ne pas lui accorder une invitation pour le dernier Masters 1000 de la saison, à Paris ? Cédric Pioline, directeur du tournoi et interrogé à ce sujet par l’AFP, n’a pas encore pris sa décision même si la tentation semble forte.
« Sur le Rolex Paris Masters, on a une plateforme qu’on met à la disposition des joueurs français et étrangers pour faire une demande de wild card qui fermera dimanche prochain. Vacherot a déjà fait une demande. On se réunira à ce moment‐là avec la DTN et le président de la FFT pour savoir à qui on va les distribuer. Mais il est sûr et certain que c’est une question que l’on se pose. Il est certain qu’il y a quinze jours, pas grand monde ne le connaissait. Désormais, il est identifié, il a un nom qui parle, il est passé de 204e à 40e mondial donc il est attractif. »
Publié le mardi 14 octobre 2025 à 15:15