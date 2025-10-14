AccueilATPATP - Rolex Paris MastersCédric Pioline et la tentation Valentin Vacherot : "Il a déjà fait...
ATP - Rolex Paris Masters

Cédric Pioline et la tenta­tion Valentin Vacherot : « Il a déjà fait une demande pour une invi­ta­tion. Il y a quinze jours, pas grand monde ne le connais­sait. Désormais, il est iden­tifié, il a un nom qui parle, il est passé de 204e à 40e mondial donc il est attractif »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Malgré un prénom et un nom avec une conso­nance très fran­çaise, Valentin Vacherot est bien Monégasque, même s’il est né en France, à Roquebrune‐Cap‐Martin, à quelques hecto­mètres de la Principauté. 

Est‐ce pour autant un motif suffi­sant pour ne pas lui accorder une invi­ta­tion pour le dernier Masters 1000 de la saison, à Paris ? Cédric Pioline, direc­teur du tournoi et inter­rogé à ce sujet par l’AFP, n’a pas encore pris sa déci­sion même si la tenta­tion semble forte. 

« Sur le Rolex Paris Masters, on a une plate­forme qu’on met à la dispo­si­tion des joueurs fran­çais et étran­gers pour faire une demande de wild card qui fermera dimanche prochain. Vacherot a déjà fait une demande. On se réunira à ce moment‐là avec la DTN et le président de la FFT pour savoir à qui on va les distri­buer. Mais il est sûr et certain que c’est une ques­tion que l’on se pose. Il est certain qu’il y a quinze jours, pas grand monde ne le connais­sait. Désormais, il est iden­tifié, il a un nom qui parle, il est passé de 204e à 40e mondial donc il est attractif. »

Publié le mardi 14 octobre 2025 à 15:15

Article précédent
Jelena Dokic (ex‐4e) : « Pourquoi je n’ai pas assisté aux funé­railles de mon père ? Dès l’âge de dix ans, j’ai été sauva­ge­ment battue, frappée à coups de poing et de pied à la tête, si fort que je me suis évanouie »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.