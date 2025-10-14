Malgré un prénom et un nom avec une conso­nance très fran­çaise, Valentin Vacherot est bien Monégasque, même s’il est né en France, à Roquebrune‐Cap‐Martin, à quelques hecto­mètres de la Principauté.

Est‐ce pour autant un motif suffi­sant pour ne pas lui accorder une invi­ta­tion pour le dernier Masters 1000 de la saison, à Paris ? Cédric Pioline, direc­teur du tournoi et inter­rogé à ce sujet par l’AFP, n’a pas encore pris sa déci­sion même si la tenta­tion semble forte.

« Sur le Rolex Paris Masters, on a une plate­forme qu’on met à la dispo­si­tion des joueurs fran­çais et étran­gers pour faire une demande de wild card qui fermera dimanche prochain. Vacherot a déjà fait une demande. On se réunira à ce moment‐là avec la DTN et le président de la FFT pour savoir à qui on va les distri­buer. Mais il est sûr et certain que c’est une ques­tion que l’on se pose. Il est certain qu’il y a quinze jours, pas grand monde ne le connais­sait. Désormais, il est iden­tifié, il a un nom qui parle, il est passé de 204e à 40e mondial donc il est attractif. »