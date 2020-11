Gilles Cervara n’est pas un coach « politique » et quand il a quelque chose à dire à son joueur, il ne se gêne pas. On connait bien à WLT, Gilles, c’est un combattant, avec Daniil leur relation est puissante et honnête.

Pas étonnant donc qu’il se soit permis de remettre son joueur dans le droit chemin lors d’une discussion animée au début du tournoi. Gilles a expliqué tout cela à nos confrères de l’Equipe, attention âmes sensibles s’abstenir :« Daniil n’avait pas assez bien nettoyé ses chaussures après la terre et il y avait encore des grains de terre battue dans son cerveau. Dans la tête, il avait envie de se convaincre qu’il n’avait pas de chance. Et c’est facile de se foutre la confiance en l’air et de perdre des matches quand tu as cet état d’esprit, quand tu es connecté à des croyances de merde.