Novak Djokovic n’aura pas attendu très long­temps pour prendre sa revanche sur Daniil Medvedev. Le Serbe a adapté son style de jeu en étant plus créatif et offensif en multi­pliant notam­ment les montées au filet. L’entraîneur du Russe, Gilles Cervara, a déve­loppé sa théorie sur la perfor­mance XXL du numéro 1 mondial.

« Je l’ai trouvé beau­coup plus solide qu’à New York. Il semblait très relâché mais je ne suis étonné de rien avec lui. Je pense juste qu’il se sentait dominé et que c’est une façon de tourner le dos à ce qui se passait. Je pense aussi qu’il a manqué un peu de carbu­rant à Daniil pour être plus précis, plus frais pour tenir encore plus contre Novak à ce niveau », a estimé le coach fran­çais dans des propos rapportés par L’Equipe.