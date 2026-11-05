Alors que l’un des chocs de cette journée de jeudi n’aura pas lieu en raison du forfait de Matteo Berrettini, qui devait affronter Carlos Alcaraz dans le premier match de la session de nuit, à partir de 19 heures, l’or­ga­ni­sa­tion du Rolex Paris Masters a donc décidé de remplacer cette rencontre par celle entre le Français Arthur Fils et Taylor Fritz.

Et pour ne pas léser les spec­ta­teurs ayant acheté leur billet depuis des semaines, il y aura bien un deuxième duel lors de la session de nuit puisque Casper Ruud affron­tera le très en forme Jan‐Lennard Struff dans une belle oppo­si­tion de style.

Arthur Fils 🆚 Taylor Fritz to kick off tonight’s night session at 7 PM 🔥#RolexParisMasters pic.twitter.com/I4psSUm1pH — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 5, 2026

Tout est bien qui finit bien.