Alors que l’un des chocs de cette journée de jeudi n’aura pas lieu en raison du forfait de Matteo Berrettini, qui devait affronter Carlos Alcaraz dans le premier match de la session de nuit, à partir de 19 heures, l’organisation du Rolex Paris Masters a donc décidé de remplacer cette rencontre par celle entre le Français Arthur Fils et Taylor Fritz.
Et pour ne pas léser les spectateurs ayant acheté leur billet depuis des semaines, il y aura bien un deuxième duel lors de la session de nuit puisque Casper Ruud affrontera le très en forme Jan‐Lennard Struff dans une belle opposition de style.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.