Accueil ATP ATP - Rolex Paris Masters

Changement de programme après le forfait de l’ad­ver­saire d’Alcaraz

Par
Thomas S
-

Alors que l’un des chocs de cette journée de jeudi n’aura pas lieu en raison du forfait de Matteo Berrettini, qui devait affronter Carlos Alcaraz dans le premier match de la session de nuit, à partir de 19 heures, l’or­ga­ni­sa­tion du Rolex Paris Masters a donc décidé de remplacer cette rencontre par celle entre le Français Arthur Fils et Taylor Fritz. 

Et pour ne pas léser les spec­ta­teurs ayant acheté leur billet depuis des semaines, il y aura bien un deuxième duel lors de la session de nuit puisque Casper Ruud affron­tera le très en forme Jan‐Lennard Struff dans une belle oppo­si­tion de style. 

Tout est bien qui finit bien. 

Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 12:59

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥