À l’oc­ca­sion des huitièmes de finales du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Ugo Humbert va affronter Carlos Alcaraz pour la troi­sième fois en 2024 (défaite en quatre sets à Wimbledon et défaite en deux sets en Coupe Davis), avec la volonté de le battre pour la première fois.

L’entraîneur du numéro 1 fran­çais, Jérémy Chardy, a dévoilé pour L’Equipe les consignes données à son joueur.

« Pour ce huitième à Bercy, il ne faudra pas qu’Ugo essaie de surjouer. Il faut arriver à doser entre le fait de jouer avec Carlos, et lui rentrer dedans. S’il le laisse jouer, il ne gagnera pas. S’il essaie d’en mettre trop tout le temps, il ne gagnera pas non plus. À Valence, il avait trop essayé d’y aller. Et quand il s’est fait breaker, la donne a vite changé… Il faudra accepter le combat avec lui et surjouer de temps en temps. »