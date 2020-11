Vainqueur en trois manches de Félix Auger Aliassime, Marin Cilic a surpris l’ensemble des médias ce lundi. Alors que tout le monde se souvient de son succès incroyable à l’US Open en 2014 où il jouait un tennis de rêve, le Croate semble être devenu amnésique. En effet, il pense n’avoir jamais atteint les sommets de son jeu : « J’ai le sentiment que je n’ai pas atteint le sommet encore, ce que j’entends par « sommet », c’est de me sentir à la fois au top de ma forme physiquement, mentalement, techniquement, que j’ai le sentiment de déployer mon meilleur tennis et de me dire : « OK, j’y suis arrivé ». C’est ce pour quoi j’ai travaillé toute ma vie, et je peux enfin me détendre. Je ne dirais pas que si je n’y parvenais pas, je serais déçu. J’ai le sentiment de ne pas encore avoir atteint le plus haut de mon potentiel. J’espère pouvoir y parvenir un jour »