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Comment Carlos Alcaraz peut rendre un immense service au nouveau phéno­mène du circuit

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Rolex Paris Masters 2026 - France -

La course au Masters arrive à son terme. 

Tommy Paul a défi­ni­ti­ve­ment vu ses espoirs s’en­voler après avoir été éliminé par son ami Ben Shelton en trois sets en quarts de finale du Rolex Paris Masters (6−4, 4–6, 6–3).

Ce résultat a néan­moins dû soulager Frances Tiafoe, désor­mais qualifié pour Turin, où seront réunis les huit meilleurs joueurs de la saison du 15 au 22 novembre. Son élimi­na­tion dès son entrée en lice à Paris restera donc sans conséquences.

Avec le forfait de Jannik Sinner, il ne manque plus que la 9e et dernière place quali­fi­ca­tive pour les ATP Finals à distribuer.

La donne est simple : si Taylor Fritz bat Carlos Alcaraz ce vendredi soir, il se quali­fiera pour le Masters. S’il perd, c’est la révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar, qui obtiendra le fameux sésame.

Autant dire que « Carlitos » a entre ses mains l’oc­ca­sion de faire un très joli cadeau à son jeune compa­triote espagnol !

Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 16:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland-Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.

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