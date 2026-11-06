La course au Masters arrive à son terme.

Tommy Paul a défi­ni­ti­ve­ment vu ses espoirs s’en­voler après avoir été éliminé par son ami Ben Shelton en trois sets en quarts de finale du Rolex Paris Masters (6−4, 4–6, 6–3).

Ce résultat a néan­moins dû soulager Frances Tiafoe, désor­mais qualifié pour Turin, où seront réunis les huit meilleurs joueurs de la saison du 15 au 22 novembre. Son élimi­na­tion dès son entrée en lice à Paris restera donc sans conséquences.

Avec le forfait de Jannik Sinner, il ne manque plus que la 9e et dernière place quali­fi­ca­tive pour les ATP Finals à distribuer.

La donne est simple : si Taylor Fritz bat Carlos Alcaraz ce vendredi soir, il se quali­fiera pour le Masters. S’il perd, c’est la révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar, qui obtiendra le fameux sésame.

🚨 ATENCIÓN



Si Carlos Alcaraz gana luego a Taylor Fritz, Rafa Jódar estará en las ATP Finals de Turín.



Confirmado tras la derrota de Paul en cuartos ante Shelton.



Carlitos le puede hacer un tremendí­simo favor a Jódar. pic.twitter.com/JyzK7IoVG8 — José Morón (@jmgmoron) November 6, 2026

Autant dire que « Carlitos » a entre ses mains l’oc­ca­sion de faire un très joli cadeau à son jeune compa­triote espagnol !