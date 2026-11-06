Tommy Paul a définitivement vu ses espoirs s’envoler après avoir été éliminé par son ami Ben Shelton en trois sets en quarts de finale du Rolex Paris Masters (6−4, 4–6, 6–3).
Ce résultat a néanmoins dû soulager Frances Tiafoe, désormais qualifié pour Turin, où seront réunis les huit meilleurs joueurs de la saison du 15 au 22 novembre. Son élimination dès son entrée en lice à Paris restera donc sans conséquences.
Avec le forfait de Jannik Sinner, il ne manque plus que la 9e et dernière place qualificative pour les ATP Finals à distribuer.
La donne est simple : si Taylor Fritz bat Carlos Alcaraz ce vendredi soir, il se qualifiera pour le Masters. S’il perd, c’est la révélation de la saison, Rafael Jodar, qui obtiendra le fameux sésame.
Autant dire que « Carlitos » a entre ses mains l’occasion de faire un très joli cadeau à son jeune compatriote espagnol !
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.