En conférence de presse après sa défaite contre Alexander Bublik au deuxième tour du Masters 1000 de Paris, Corentin Moutet a d’abord répondu au « chambrage » de son adversaire avant de comparer leurs styles de jeu.
« Je ne pense pas que ce soit le même type de joueur. Il fait 20 centimètres de plus que moi, il sert à 220 en première. On n’est pas dans la même catégorie de joueurs, pas le même style. Quand on sert à 220, on peut se permettre de tenter des trucs un peu fantasques. Ses qualités, c’est clairement le service. C’est un joueur agressif. C’est un bon joueur de tennis, spécialement sur dur intérieur. Je pense que ce n’est pas avec les coups fantasques qu’il a gagné le match aujourd’hui. Bravo à lui, il a été meilleur. »
Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 12:40