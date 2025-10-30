AccueilATPATP - Rolex Paris MastersCorentin Moutet, après sa défaite contre Bublik : "Quand on sert à...
ATP - Rolex Paris Masters

Corentin Moutet, après sa défaite contre Bublik : « Quand on sert à 220, on peut se permettre de tenter des trucs un peu fantasques »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

240

En confé­rence de presse après sa défaite contre Alexander Bublik au deuxième tour du Masters 1000 de Paris, Corentin Moutet a d’abord répondu au « cham­brage » de son adver­saire avant de comparer leurs styles de jeu. 

« Je ne pense pas que ce soit le même type de joueur. Il fait 20 centi­mètres de plus que moi, il sert à 220 en première. On n’est pas dans la même caté­gorie de joueurs, pas le même style. Quand on sert à 220, on peut se permettre de tenter des trucs un peu fantasques. Ses qualités, c’est clai­re­ment le service. C’est un joueur agressif. C’est un bon joueur de tennis, spécia­le­ment sur dur inté­rieur. Je pense que ce n’est pas avec les coups fantasques qu’il a gagné le match aujourd’hui. Bravo à lui, il a été meilleur. »

Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 12:40

Article précédent
Connors prévient Zverev : « C’est main­te­nant ou jamais, car tôt ou tard, cette fenêtre se fermera, il regar­dera en arrière et se dira : ‘j’ai gagné quelques tour­nois, mais je n’ai jamais remporté un Grand Chelem’ »
Article suivant
Valentin Vacherot, après sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale : « C’est telle­ment plus fun que Shanghai ici »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.