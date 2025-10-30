En confé­rence de presse après sa défaite contre Alexander Bublik au deuxième tour du Masters 1000 de Paris, Corentin Moutet a d’abord répondu au « cham­brage » de son adver­saire avant de comparer leurs styles de jeu.

« Je ne pense pas que ce soit le même type de joueur. Il fait 20 centi­mètres de plus que moi, il sert à 220 en première. On n’est pas dans la même caté­gorie de joueurs, pas le même style. Quand on sert à 220, on peut se permettre de tenter des trucs un peu fantasques. Ses qualités, c’est clai­re­ment le service. C’est un joueur agressif. C’est un bon joueur de tennis, spécia­le­ment sur dur inté­rieur. Je pense que ce n’est pas avec les coups fantasques qu’il a gagné le match aujourd’hui. Bravo à lui, il a été meilleur. »