Vainqueur de Schwartzman assez faci­le­ment (6−3, 6–3), Maxime Cressy va pouvoir affronter Novak Djokovic au prochain tour. Un duel qui l’ex­cite vrai­ment d’au­tant qu’il a déjà « visua­lisé » plusieurs fois cette rencontre.

« A vrai dire, dans ma tête, j’ai déjà imaginé jouer Djokovic. J’ai visua­lisé ce que je pouvais faire. J’ai vrai­ment hâte d’être sur le court et de voir comment il va contrer mon je, quelles solu­tions il va trouver et comment je vais réagir de mon côté. C’est un vrai bonheur de pouvoir me mesurer à lui »