24 heures après son formi­dable exploit face à Carlos Alcaraz, Ugo Humbert retrou­vait un adver­saire d’un tout autre calibre, ce vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy.

Opposé au 28e mondial, Jordan Thompson, tombeur d’Adrian Mannarino, le numéro 1 trico­lore, certes un peu moins en jambes que face à l’Espagnol, s’est malgré tout imposé en deux manches et seule­ment 1h40 de jeu : 6–2, 7–6(4).

Impérial dans le premier set avec seule­ment trois points perdus sur son service, le Messin a ensuite eu l’oc­ca­sion de terminer la rencontre en 1h10 lors­qu’il a obtenu deux balles de match à 5–4, remar­qua­ble­ment sauvées par l’Australien. Victime d’un petit coup de mou suite à cette oppor­tu­nité manquée, Ugo concé­dait le break dans la foulée avant de faire appel au kiné lors du chan­ge­ment de côté. Le tennis dans toute sa splendeur.

Gêné au niveau du pied et ausculter pendant près de cinq minutes, Humbert rassu­rait tout le monde en levant son pouce en direc­tion du public et en repar­tant au combat comme si de rien n’était. Et après avoir récu­péré son service grâce à son agres­si­vité habi­tuelle, il forçait un jeu décisif assez logique étant donné le rapport de force dans ce deuxième set.

Finalement plus solide que son adver­saire après un tie‐break irres­pi­rable, Ugo s’im­po­sait et pouvait lever les bras au ciel devant un Bercy en fusion.

Tous les espoirs sont désor­mais permis pour Ugo, qualifié en demi‐finales où il retrou­vera le vain­queur du dernier duel de la journée entre Karen Khachanov et Grigor Dimitrov.

Et pour la dernière édition à Bercy, désor­mais Accor Arena, voir un Français atteindre la finale pour la première fois depuis Tsonga en 2011 serait un superbe clin d’oeil.