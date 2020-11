L’une des révélations de cette saison 2020 est sans aucun doute l’Espagnol Alejandro Davodovich Fokina (63e). Huitième de finaliste à l’US Open, le joueur de 21 ans démontre depuis de très belles qualités en indoor alors qu’il était davantage référencé comme un terrien. Battu en demi-finale de Cologne 1 et en quarts de finale de Cologne 2 alors qu’il avait le match en main face à Diego Schwartzman, « Foki » a déjà éliminé l’ancien lauréat du tournoi, Karen Khachanov, au premier tour. Ce mercredi il s’est qualifié pour les huitièmes de finale après avoir facilement sorti le Tricolore Benjamin Bonzi. Il s’est exprimé à l’issu du match sur son niveau actuel et ses ambitions.

« Je me vois avec beaucoup de confiance et je progresse chaque jour. Mon objectif est de terminer l’année autour du Top 50. Si je peux finir là, ce serait extraordinaire. Je suis très content des progrès que je fais cette saison, avec des matches extrêmement exigeants. À l’US Open, contre Sascha Zverev, je me sentais très inférieur à lui. Et je pense que cela se voyait avec mon attitude sur le terrain et la façon dont j’ai concouru pendant ce match. À la suite de ce moment, j’ai remporté des victoires et en prenant confiance, je peux perdre contre un Top 10 mais je sais que je peux les égaler ou même les battre », a déclaré l’Espagnol qui n’a pas peur de dévoiler ses ambitions.