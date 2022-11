Alex de Minaur a sans aucun doute réalisé le meilleur match de sa saison pour surprendre Daniil Medvedev. Dans une chaude ambiance à Paris, l’Australien était survolté.

Toujours aussi solide du fond du court et dans ses dépla­ce­ments Alex de Minaur a constam­ment empêché Daniil Medvedev de trouver la solu­tion pour prendre le dessus dans le jeu.

Plus tran­chant que le Russe en fin de premier set, il le surpre­nait alors à 5⁄ 4 pour faire la course en tête.

Daniil Medvedev n’avait alors pas dit son dernier mot et reve­nait plus agressif dès le début du second acte pour recoller au tableau d’af­fi­chage après avoir remporté la deuxième manche 6⁄ 2 .

Le dernier acte fut une grosse bagarre avec plusieurs fois le senti­ment que l’un et l’autre prenait l’avantage sans jamais le concré­tiser. Après avoir effacé deux balles de match à 4⁄ 5 , c’est fina­le­ment Daniil Medvedev qui craquait à 6⁄ 5 pour son adversaire.

L’Australien l’emporte donc 6⁄ 4 , 2⁄ 6 , 7⁄ 5 en 2 heures et 47 minutes.

Alex de Minaur rejoint donc les huitièmes de finales où l’at­tend déjà Frances Tiafoe.