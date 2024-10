Ugo Humbert a sans aucun doute réalisé l’un des plus grands exploits de sa carrière ce jeudi soir en s’of­frant Carlos Alcaraz en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy après une pres­ta­tion magistrale.

Une victoire acquise grâce un plan de jeu très offensif et une volonté de fer. Et qui dit grand match, dit forcé­ment grands points. Et à ce niveau‐là, les deux joueurs nous ont régalé comme sur ce point très impor­tant dans le 11e jeu du troi­sième set.

Bousculé sur son enga­ge­ment par un Espagnol lui aussi très offensif, le numéro 1 fran­çais déci­dait alors de se muer en Rafael Nadal pour imiter son fameux banana shot.

https://twitter.com/TennisTV/status/1852087545833652317

Un point à la fois magni­fique et déter­mi­nant pour l’issue de la rencontre.