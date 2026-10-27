Alors que l’édition 2026 du Rolex Paris Masters ne débutera que dans six jours, on sait d’ores et déjà qu’elle se disputera sans ses deux derniers finalistes.
Si le forfait de Jannik Sinner, blessé au genou, est acté depuis déjà plusieurs semaines, celui de Félix Auger‐Aliassime vient d’être officialisé.
Après avoir annoncé son forfait pour les tournois de Bruxelles et Bâle, lui aussi à cause d’une blessure au genou, le Canadien va perdre gros avec ce nouveau retrait.
Éliminé de la course au Masters de Turin, le nouveau protégé d’Ivan Ljubicic a toujours comme objectif de participer aux phases finale de la Coupe Davis, qui auront lieu du 23 au 29 novembre à Bologne.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.