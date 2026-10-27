Accueil ATP ATP - Rolex Paris Masters

Déjà un énorme forfait pour le Masters 1000 de Paris

Par
Thomas S
-

Alors que l’édi­tion 2026 du Rolex Paris Masters ne débu­tera que dans six jours, on sait d’ores et déjà qu’elle se dispu­tera sans ses deux derniers finalistes.

Si le forfait de Jannik Sinner, blessé au genou, est acté depuis déjà plusieurs semaines, celui de Félix Auger‐Aliassime vient d’être officialisé.

Après avoir annoncé son forfait pour les tour­nois de Bruxelles et Bâle, lui aussi à cause d’une bles­sure au genou, le Canadien va perdre gros avec ce nouveau retrait. 

Éliminé de la course au Masters de Turin, le nouveau protégé d’Ivan Ljubicic a toujours comme objectif de parti­ciper aux phases finale de la Coupe Davis, qui auront lieu du 23 au 29 novembre à Bologne. 

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 18:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥