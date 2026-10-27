Alors que l’édi­tion 2026 du Rolex Paris Masters ne débu­tera que dans six jours, on sait d’ores et déjà qu’elle se dispu­tera sans ses deux derniers finalistes.

Si le forfait de Jannik Sinner, blessé au genou, est acté depuis déjà plusieurs semaines, celui de Félix Auger‐Aliassime vient d’être officialisé.

Après avoir annoncé son forfait pour les tour­nois de Bruxelles et Bâle, lui aussi à cause d’une bles­sure au genou, le Canadien va perdre gros avec ce nouveau retrait.

Entry List Update – Masters 1000 Paris 🇫🇷



MAIN DRAW

OUT : Auger‐Aliassime, Bublik, Fonseca

IN : Van Assche, Berrettini, Navone

NEXT : Halys



QUALY

OUT : Van Assche, Berrettini, Navone

IN : Landaluce, Machac, Jacquet

NEXT : Kovacevichttps://t.co/0AQpfREAdP — SpazioTennis (@SpazioTennis) October 27, 2026

Éliminé de la course au Masters de Turin, le nouveau protégé d’Ivan Ljubicic a toujours comme objectif de parti­ciper aux phases finale de la Coupe Davis, qui auront lieu du 23 au 29 novembre à Bologne.