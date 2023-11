Grâce à une magni­fique perfor­mance contre Stefanos Tsitsipas à Bercy, Grigor Dimitrov s’est qualifié pour la deuxième fois de sa carrière en finale d’un Masters 1000. Cette victoire récom­pense aussi un gros travail physique et une excel­lente fin de saison. D’où l’émo­tion du Bulgare ce samedi.

When you realize that you’re going to play your first final in Paris tomorrow.#RolexParisMasters pic.twitter.com/IzxZJ4U7iP