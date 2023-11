Grigor réalise une fin de saison plus que perfor­mante et c’est vrai que le joueur bulgare affiche une forme physique digne de ses plus grandes heures. Logiquement, il a donc été ques­tionné sur le sujet pour savoir si le Grigor d’il y a 6 ans était aussi bon que celui d’au­jourd’hui. Extraits.

Qui gagne­rait en fait si tu jouais contre le joueur que tu étais il y a six ans par rapport à aujourd’hui ?

Mon Dieu, je ne vais jamais en arrière, peut‐être le joueur que je suis main­te­nant. Je ne sais pas, il y a beau­coup de raisons. C’est très diffi­cile de mettre le doigt sur quelque chose en parti­cu­lier, surtout avec le tennis. L’une des choses qui a toujours été très impor­tantes pour moi, c’est de m’amé­liorer à tous les niveaux. Par exemple, récem­ment, je me suis beau­coup concentré sur mon alimen­ta­tion, sur ma forme physique. En général, la régu­la­rité dont je fais preuve sur le court et hors du court, on l’ap­prend quand on gagne en matu­rité. Maintenant, je dirais que le joueur que je suis aujourd’hui gagne­rait celui que j’étais il y a 6 ans sans perdre un seul set. C’est une bonne ques­tion en fait.