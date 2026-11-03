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Djokovic, après avoir joué un mauvais tour à Vacherot : « Pas mal pour un vieux, n’est‐ce pas ? Les gens pensent que je suis trop lent, mais d’une manière ou d’une autre, j’arrive toujours à trouver le moyen de gagner ce genre de matchs »

Par
Thomas S
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Novak Djokovic est increvable. 

Alors qu’il effec­tuait son entrée en lice sur le Rolex Paris Masters, ce mardi, face au récent vain­queur de l’ATP 500 de Bâle, Valentin Vacherot, Novak Djokovic a encore fait parler toute son expé­rience pour s’im­poser, deve­nant ainsi le joueur le plus âgé à le faire sur les 40 ans du tournoi parisien. 

Pourtant mené d’un set et d’un break, le Serbe de 39 ans est parvenu à renverser le Monégasque, mani­fes­te­ment touché physi­que­ment après sa semaine victo­rieuse mais très éprou­vante en Suisse : 6–7(5), 7–5, 6–1, après 2h30 de jeu.

Interrogé par les équipes de l’ATP sur le court après la rencontre, Novak a fait du Djokovic en déli­vrant un petit message à ses éter­nels détracteurs.

« Pas mal pour un vieux comme moi, n’est‐ce pas ? Les gens pensent que je suis trop vieux et trop lent, mais d’une manière ou d’une autre, j’arrive toujours à trouver le moyen de gagner ce genre de matchs. Je suis toujours là, je tiens bon et je donne tout ce que je peux, en essayant toujours d’atteindre mon meilleur niveau quand ça compte le plus », a déclaré un Djokovic toujours aussi taquin et ambitieux. 

Publié le mardi 3 novembre 2026 à 18:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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