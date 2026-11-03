Novak Djokovic est increvable.

Alors qu’il effec­tuait son entrée en lice sur le Rolex Paris Masters, ce mardi, face au récent vain­queur de l’ATP 500 de Bâle, Valentin Vacherot, Novak Djokovic a encore fait parler toute son expé­rience pour s’im­poser, deve­nant ainsi le joueur le plus âgé à le faire sur les 40 ans du tournoi parisien.

Pourtant mené d’un set et d’un break, le Serbe de 39 ans est parvenu à renverser le Monégasque, mani­fes­te­ment touché physi­que­ment après sa semaine victo­rieuse mais très éprou­vante en Suisse : 6–7(5), 7–5, 6–1, après 2h30 de jeu.

Interrogé par les équipes de l’ATP sur le court après la rencontre, Novak a fait du Djokovic en déli­vrant un petit message à ses éter­nels détracteurs.

« Pas mal pour un vieux comme moi, n’est‐ce pas ? Les gens pensent que je suis trop vieux et trop lent, mais d’une manière ou d’une autre, j’arrive toujours à trouver le moyen de gagner ce genre de matchs. Je suis toujours là, je tiens bon et je donne tout ce que je peux, en essayant toujours d’atteindre mon meilleur niveau quand ça compte le plus », a déclaré un Djokovic toujours aussi taquin et ambitieux.