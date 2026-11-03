Novak Djokovic est increvable.
Alors qu’il effectuait son entrée en lice sur le Rolex Paris Masters, ce mardi, face au récent vainqueur de l’ATP 500 de Bâle, Valentin Vacherot, Novak Djokovic a encore fait parler toute son expérience pour s’imposer, devenant ainsi le joueur le plus âgé à le faire sur les 40 ans du tournoi parisien.
Pourtant mené d’un set et d’un break, le Serbe de 39 ans est parvenu à renverser le Monégasque, manifestement touché physiquement après sa semaine victorieuse mais très éprouvante en Suisse : 6–7(5), 7–5, 6–1, après 2h30 de jeu.
Interrogé par les équipes de l’ATP sur le court après la rencontre, Novak a fait du Djokovic en délivrant un petit message à ses éternels détracteurs.
« Pas mal pour un vieux comme moi, n’est‐ce pas ? Les gens pensent que je suis trop vieux et trop lent, mais d’une manière ou d’une autre, j’arrive toujours à trouver le moyen de gagner ce genre de matchs. Je suis toujours là, je tiens bon et je donne tout ce que je peux, en essayant toujours d’atteindre mon meilleur niveau quand ça compte le plus », a déclaré un Djokovic toujours aussi taquin et ambitieux.
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 18:11